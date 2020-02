In Schottland darf man künftig an öffentlichen Orten einfach zugreifen. Foto: imago/Panthermedia

Während derzeit in manchen Ländern nur zur Debatte steht, die Steuer auf Menstruationsprodukte zu senken, geht Schottland einen radikaleren Schritt. Dienstagabend wurde im schottischen Parlament beschlossen, Tampons und Binden künftig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das verabschiedete Gesetz "Period Products (Free Provision) Scotland Bill" sieht vor, dass an öffentlichen Orten wie etwa Gemeindezentren, Jugendclubs, aber auch in Apotheken Tampons und Binden kostenlos erhältlich sein sollen. Die Kosten dafür sollen sich jährlich auf etwa 24 Millionen Pfund belaufen.

In der Debatte im Parlament sagte die Abgeordnete Alison Johnstone, dass es weder Gleichberechtigung noch fair sei, dass man für eine Körperfunktion finanziell bestraft wird. Das sahen praktisch alle Abgeordneten so: 112 stimmten für das Gesetz, es gab eine Enthaltung und keine Gegenstimme.

Steuersenkungen in anderen Ländern

In Schottland liegen an Schulen und Universitäten bereits seit 2018 kostenlose Menstruationsprodukte auf. Eine Debatte um die Kosten von Tampons und Binden gibt es schon seit einigen Jahren. Die Steuer auf Menstruationsartikel fällt in den verschiedenen Ländern höchst unterschiedlich aus. In Ungarn liegt sie bei 27 Prozent, in Großbritannien bei nur fünf Prozent. In den letzten Jahren wurde in manchen Ländern auf Druck verschiedenster feministischer Kampagnen diese Steuer gesenkt. In Frankreich im Jahr 2015 sogar um fast 15 Prozentpunkte, von 20 auf 5,5 Prozent. Letztes Jahr wurde die Steuer auf Menstruationsprodukte auch in Deutschland heruntergesetzt, von 19 auf sieben Prozent. Wenige Wochen nach diesem Beschluss kündigten allerdings Hersteller an, die Kosten für Tampons und Binden erhöhen zu wollen.

Teures Tamponland Österreich

Auch in Österreich, wo der Steuersatz derzeit bei 20 Prozent liegt, gibt es die Forderung nach einer Steuersenkung, etwa mit der Petition "Runter mit der Tamponsteuer!". Im aktuellen Regierungsprogramm wurde Ende 2019 tatsächlich eine Senkung der sogenannten Tamponssteuer angekündigt. Um wie viel und wann die Steuer gesenkt werden soll, ist allerdings noch offen. (red, 26.2.2020)