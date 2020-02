Bierselige Stimmung schon am Morgen in Osterhofen. Foto: Rohrhofer

Tief hängen die Wolken an diesem Februarmorgen über der beschaulichen Kleinstadt Osterhofen im Landkreis Deggendorf. Doch wer ganz viel Heimatliebe im Herzen trägt, der braucht zum kollektiven Lustigsein ganz offensichtlich die Sonne nicht. Da reichen Weißbier im Glas, Weißwurst auf dem Teller und flotte Blasmusik im Ohr. Bereits zum sechsten Mal lud die AfD zum Aschermittwochstreffen in die Mehrzweckhalle "Donaucenter Schubert" – und rund tausend Getreue schlüpften in Dirndl und Lederhose, um dem Aufruf der Rechtsaußenpartei zum politischen Watschen-Tanz entsprechend Folge zu leisten.

Blaue Gäste

Nach dem plakativen Hinweis am Eingang, doch bitte auf die Mitnahme von Messern und Tierabwehr-Sprays zu verzichten, und nach strengen Taschenkontrollen stand dann dem Reigen an launigen bis lauen Reden nichts mehr im Wege. Die Eröffnung oblag dann dem AfD-Bezirksvorsitzenden Stephan Protschka. Dieser rechnet nach der Begrüßung einer kleinen FPÖ-Gruppe rund um den ehemaligen blauen Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer gleich einmal mit den Medien ab: "Was die Presse mit uns in den letzten 14 Tagen gemacht hat, ist einfach das Letzte."

Was folgt, ist ein Zitat von Franz Josef Strauß: "Was wir in diesem Land brauchen, sind mutige Menschen, die die roten Ratten zurück in ihre Löcher treiben." Und eines ist für Protschka ohnehin klar: "Franz Josef Strauß würde heute AfD wählen."

Rote Zecken

Kurz wird noch mit "roten Zecken" und den "Spionen von der CSU" abgerechnet, dann ergreift die bayerische AfD-Vizevorsitzende Katrin Ebner-Steiner das Wort. Und die fürchtet um den Gerstensaft: "Das wichtigste Grundnahrungsmittel ist unser Bier – aber unser flüssiges Heiligtum ist bedroht. Es ist CO2 im Bier – mit jedem Schluck setzen wir Kohlendioxid frei." Irgendwann würden daher die Altparteien "auch den Schaum auf dem Bier verbieten". Ebner-Steiner: "Doch wir sagen: Was gut fürs Bier ist, kann nur gut für Bayern sein."

Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder "und seinen Lakaien" rät Ebner-Steiner angesichts der harten Kritik an der AfD zu einer Selbstanzeige – wegen Volksverhetzung: "Sollte wer von unseren Parteifreunden zu Schaden kommen, dann wissen wir, an welchen Händen das Blut klebt."

Der Wahl-Eklat in Thüringen sei für die AfD "der Durchbruch" gewesen. Ebner-Steiner mahnte dann Geschlossenheit ein: "Nur gemeinsam sind wir stark. Wir sind eine große Familie."

Doppelconference

Stephan Brandner und Corinna Miazga betraten dann gemeinsam die Bühne und versuchten mit überschaubarem Erfolg, mit ihrem Youtube-Format "Brandheiß" live bei der Weißbier-Menge zu punkten. Vor allem am politischen Mitbewerber ließ man erwartungsgemäß kein gutes Haar: "Die SPD – Schlechteste Partei Deutschlands, Scharia-Partei Deutschlands oder die schrumpfende Partei Deutschlands." Und dann unisono: "Nie wieder Sozialismus. Weder braun noch rot noch grün. Das sind Verbrecher." Nachsatz: "Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss weg. Lieber heute als morgen."

Die Grünen seien ein reines Marketingprojekt. "Eine linke Besser-Fühl-Partei." Und überhaupt findet Miazga: "Wir haben im Bundestag five shades of left."

AfD-Bundestagsabgeordneter Gottfried Curio setzte dann rund um den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau mit elf Toten zum Verteidigungsfeldzug für die AfD an: "Der Amoklauf war schrecklich und furchtbar. Aber wir müssen darüber reden, wie darüber geredet wurde. Wenn ein Mädchen von einem Asylwerber vergewaltigt wird, hört man immer, wir dürfen nicht verallgemeinern, nicht instrumentalisieren. Aber gegen uns ist nach Hanau die Hetze in Rekordzeit hochgefahren."

Man trauere um die Opfer, aber: "Der Amoklauf der Lüge, der stattgefunden hat, ist die größte Bedrohung für die deutsche Demokratie." Die AfD mit einem "Psycho" in Verbindung zu bringen sei eine "schamlose Leichenfledderei der Altparteien".

Aber man könne nicht zuletzt am Beispiel Thüringen sehen, es gehe um eine systematische Ausgrenzung der AfD. Curio: "Wenn die Altparteien eine Brandmauer einziehen, dann sitzen die Altparteien auf der Seite der Brandstifter. Aber der Regenwurm ist eben das Wappentier der Union. Ein Regenwurm ist schleimig und hat kein Rückgrat." (Markus Rohrhofer aus Osterhofen, 26.2.2020)