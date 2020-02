Uni-Campus Wien, am Montag um 09:11 Uhr

Marlene

Ich hab ihn ganz romantisch-betrunken beim Fortgehen kennengelernt – ganz ohne Tinder! Eigentlich suchte ich meinen Bruder, der auch sehr angeheitert war.

Julian

Ich bin mit ihrem Bruder in die Schule gegangen – man kannte sich also schon. Aber an diesem Abend vor fünf Jahren haben wir dann das erste Mal geschmust.