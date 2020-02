Symbolbild: Bilder leergeräumter Regale wegen des Coronavirus kennt man vor allem aus China. Foto: AFP

In Sachen SARS-CoV-2 ist Österreich seit gestern Dienstag keine Insel der Seligen mehr. Seitdem gibt es die ersten bestätigten Infektionsfälle – und zwar in Tirol. Trotz der umfassenden Medienberichterstattung gibt es kaum Grund zur Panik. Nach aktuellem Stand ist das Virus etwa so gefährlich wie die saisonale Grippe, verbreitet sich aber schwerer. Größeres Risiko besteht nur für Menschen in fortgeschrittenem Alter, Babys und Kleinkinder sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem.

Diese Nachrichten dürften den Kunden einer Innsbrucker Hofer-Filiale allerdings nicht erreicht haben. Dieser bekam mit einem Hamsterkauf monumentalen Ausmaßes und seiner Atemschutzmaske einiges Publikum. Freilich ist auch bildliche Dokumentation auf Twitter gelandet – und sorgt seitdem für einiges Erstaunen. Geteilt wurde ein zuvor in Whatsapp-Gruppen kursierendes Foto unter anderem von Twitter-User Simon Tartarotti.

Einkauf vs. Schwerkraft

Eine Aufnahme zeigt den unbekannten Mann an der Kassa. Im Einkaufswagen stapeln sich Kartons mit Konserven, am Förderband Fertignudeln. Während die Vorbereitung auf apokalyptische Zustände im Geschäft noch nach Plan verlief, hatte der Herr im Anschluss jedoch mit gravierenden Schwierigkeiten zu kämpfen.

Denn der Abtransport der zahlreich eingekauften Ware per Motorrad scheiterte. Die große Last der Vorratsfracht führte dazu, dass bereits das Anfahren nur mit fremder Hilfe möglich war. Doch nur wenige Zentimeter später forderte die Schwerkraft unerbittlich den ihr zustehenden Tribut, wie ein Video zeigt. In einem etwas längeren Clip ist auch der Vorspann zum Unfall der etwas anderen Art dokumentiert.

Der selbe Herr wurde auch noch in einem Einkaufszentrum gesichtet, wo er den bestehenden Vorrat auch noch Chips und Knäckebrot ergänzte. Die österreichische Twitteria ist großteils amüsiert bis erstaunt. Ob dem Hamsterkäufer der Heimtransport seiner Überlebensgüter noch ohne fremde Hilfe gelungen ist, ist nicht überliefert.

Checkliste

Grund für Masseneinkäufe besteht derzeit nicht. Grundsätzlich empfiehlt der österreichische Zivilschutzverband aber, für plötzliche Ernstfälle zumindest Vorräte für sieben Tage gelagert zu haben. Eine entsprechende Checkliste (PDF) mit Notrufnummern, Sirenensignalen und Empfehlungen für technische Ausstattung ist online abrufbar. (gpi, 26.02.2020)