Innsbruck – Am Mittwochmorgen wurde am Oberlandesgericht Innsbruck der Strafberufung gegen das erstinstanzliche Urteil im Fall eines ehemaligen Mitarbeiters der Skihauptschule Neustift teilweise stattgegeben. Der 59-jährige Pädagoge war als Lehrer, Trainer und später auch Direktor an der Skihauptschule tätig. Von 1996 bis 1998 hat er dort eine Schülerin wiederholt sexuell missbraucht.

Im ersten Prozess vor dem Innsbrucker Landesgericht wurde deutlich, dass das Opfer bis heute an den Folgen der Übergriffe leidet. Daher erachtete die Staatsanwaltschaft die Taten auch nicht als verjährt. Die Übergriffe des Pädagogen wurden seinerzeit zwar mehrfach gemeldet, allerdings folgten daraufhin keinerlei dienstrechtliche Konsequenzen.

Warum die Schulbehörde nicht reagiert hat und entsprechende Aktenvermerke verschwinden konnten, ist bis heute unklar und offenbar nicht mehr nachvollziehbar. Der Pädagoge machte indes weiter Karriere im Schuldienst und war zuletzt in höherer Position in der Tiroler Schulaufsicht tätig.

Bemerkenswerte Strafminderung

Bemerkenswert am Urteil des Oberlandesgerichtes Innsbruck ist, dass das Strafmaß zwar bestätigt wurde, aber der Amtsverlust nun bedingt auf drei Jahre nachgesehen wird. So muss der Verurteilte eine zehnmonatige unbedingte Freiheitsstrafe antreten, weitere 20 Monate sind bedingt. Zudem wurden auch die 5000 Euro Teilschmerzensgeld für das Opfer bestätigt.

Die genaue Begründung dieses Berufungsurteils steht noch aus und wird erst in den kommenden zwei Wochen schriftlich ergehen. Bis dahin will die Tiroler Bildungsdirektion keine Stellungnahme zu dem Fall abgegeben. Seitens des Gerichtes heißt es, das Urteil sei rechtskräftig.

Warum der Amtsverlust aufgehoben wurde, obwohl der Fall eigentlich alle drei laut Strafgesetz dafür ausschlaggebenden Gründe – mehr als sechs Monate unbedingte Haft, mehr als zwölf Monate bedingte Haft oder Verurteilung wegen des Vergehens des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses für sexuelle Übergriffe – übererfüllt, ist vorerst unklar. (Steffen Arora, 26.2.2020)