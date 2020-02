Der ORF hat mit Stefan Jung einen neuen Zentralbetriebsratschef. Foto: APA, Punz

Wien – Stefan Jung ist neuer Zentralbetriebsrats-Vorsitzender des ORF. Der stellvertretender Chef im Betriebsrat TV-Programm wurde am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung des Gremiums gewählt. Einstimmig von allen elf Mandataren, wie er in einer Aussendung mitteilt.

Erste Stellvertreterin ist Radio-Betriebsvorsitzende Gudrun Stindl (Liste "Unser ORF"), TV-Betriebsratsvorsitzende Christiana Jankovics ("Liste Unabhängige") wurde zur zweiten Stellvertreterin gewählt.

Die Funktion des Schriftführers übernimmt Technik-Betriebsratsvorsitzender Gerhard Berti, stellvertretende Schriftführerin wurde Marianne Schüttner aus der kaufmännischen Direktion. Die Kassaverwaltung übernimmt Werner Ertl aus der technischen Direktion, ORF-Wien Betriebsratsvorsitzender Sascha Boctor die Stellvertretung. Alle Bestellungen seien einstimmig beschlossen worden.

Jung von Moser nach

Stefan Jung folgt auf den langjährigen Zentralbetriebsratschef Gerhard Moser. Jungs "Liste Miteinander" war wie berichtet Gewinner der ORF-Zentralbetriebsratswahl Mitte Februar. Die "Liste Unabhängige" des bisherigen Betriebsratschefs Gerhard Moser kam mit 30,1 Prozent auf Platz drei nach der Liste "Unser ORF" mit 34,1 Prozent.

Im März wird die Belegschaftsvertretung ihr Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre besprechen und die internen Strukturen des Gremiums sowie die Entsendungen in den Stiftungsrat festlegen, hieß es in der Aussendung.

"Strukturen hinterfragen"

Das oberste Personalvertretungsgremium des ORF will sich "mit der umstrittenen Zusammenführung der Wiener Standorte am Küniglberg weiterhin kritisch auseinandersetzen, die damit verbundenen neuen personellen und organisatorischen Strukturen hinterfragen und unser Mitgestaltungsrecht einfordern".

Wesentliche Forderung ist "nach dem massiven Abbau eines Viertels der Belegschaft eine langfristige und zukunftsorientierte Personalentwicklung". Denn die laufenden Sparprogramme hätten "bereits massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen". (red, APA, 26.2.2020)