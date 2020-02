Der Falke und der Yeti in "The Masked Singer", ab 14. März auf Puls 4. Foto: Regina Hendrich

Kuschelig: Wenn der Yeti mit dem Falken: "The Masked Singer Austria" auf Puls 4 – Sie kosten zwischen 10.000 und 30.000 Euro und sind die eigentlichen Stars der Show: Puls 4 präsentierte die ersten zwei Kostüme der Gesangsshow "The Masked Singer Austria"

Sitzung am Mittwoch: Stefan Jung ist neuer Zentralbetriebsrats-Vorsitzender des ORF – Er folgt auf Gerhard Moser – Gudrun Stindl und Christiana Jankovics wurden als Stellvertreterinnen gewählt

Perfektes Timing: "Niemand darf hinein oder heraus": "ZiB"-Beitrag aus Innsbruck sorgt für Lacher – ORF-Reporter Klaus Schönherr berichtete vorm Innsbrucker Grand Hotel Europa über die Quarantäne-Maßnahmen

TV-Tagebuch: Erfrischend coole Detektivin: Neue Krimireihe "Dunkelstadt" auf ZDF neo – Doro Decker – gespielt von Alina Levshin – hat ihren eigenen Kopf. Und der bringt sie immer wieder in absurde Situationen

Forum+: Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Corona – Hysterie oder ernste Bedrohung? Heute Abend ab 21 Uhr auf Puls 4

Be A Lady They Said: Video gegen Sexismus: "Sag nicht Ja", "Sag nicht Nein" – Wie frau es macht, ist es falsch, zeigt ein Video mit Schauspielerin und Politikerin Cynthia Nixon ("Sex and the City") – inklusive Zumutungen der endlosen Schönheitsarbeit für Frauen

Switchlist: Tagebuch einer Kammerzofe, Amerikas Drohnenkrieger, Terra Mater: TV-Tipps für heute Abend.

