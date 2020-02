In dieser Galerie: 5 Bilder Auf diesem Archivfoto sind muslimische Pilger in Mekka zu sehen. Wegen des Coronavirus darf vorerst niemand mehr für die Pilgerreise ins Land. Foto: EPA / STR Österreichische Soldaten im Ausland dürfen nur noch zu Hause urlauben. Foto: APA / HERBERT PFARRHOFER US-Militärs informieren zusammen mit ihren südkoreanischen Kollegen über die Verschiebung der Militärübung. Foto: EPA / YONHAP / POOL Knapp 30.000 US-Soldaten sind in Südkorea stationiert. Am Mittwoch war erstmals ein Fall der Ansteckung mit dem Coronavirus unter den US-Soldaten in Südkorea gemeldet worden. Foto: EPA / JEON HEON-KYUN McDonalds-Lieferanten tragen Schutzausrüstung im chinesischen Wuhan. Foto: APA / AFP / STR

Riad/Seoul/Wien – Saudi-Arabien hat aus Sorge vor einer Verbreitung des Coronavirus seine Grenzen für Pilgerreisen von Ausländern in die beiden Städte Mekka und Medina geschlossen. Dabei handle es sich um eine vorübergehende Präventionsmaßnahme, hieß es aus dem Außenministerium in Riad. Auf internationaler Ebene gab es weitere Konsequenzen aufgrund des Virus: Die USA und Südkorea verschoben ihre gemeinsame Militärübung. Zuvor war in Südkorea die Alarmstufe wegen des Coronavirus auf den höchsten Grad heraufgesetzt worden. Das Land ist der größte Herd des Erregers außerhalb von China.

In Saudi-Arabien würden auch Einreisen mit Touristen-Visa aus Ländern, in denen die Verbreitung des Virus einen Gefahr darstelle. Für welche Länder genau diese Regelung gilt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Das Königreich hat bisher noch keine Fall des neuartigen Virus Sars-CoV-2 gemeldet. Allerdings sind in den Nachbarländern und der Region zahlreiche Infizierungen aufgetreten.

Tourismus im In- und Ausland betroffen

Im Iran stieg die Zahl der Covid-19-Toten auf 19. Dies macht der Tourismusbranche zu schaffen: Der Wirtschaftszeitung zufolge blieben in Mashhad, der zweitgrößten Stadt des Iran, aus Sorge vor dem neuartigen Coronavirus 90 Prozent der Hotels leer. 75 Prozent der Reisen wurden storniert. Unterdessen schlossen die Nachbarländer Irak, Türkei und Afghanistan vorübergehend die Grenzen.

Auch im österreichischen Touristenmagnet Hallstatt in Oberösterreich schwinden die Besucher in dem besonders bei Asiaten beliebten Reiseziel. Zwischen zwölf und 15 Prozent Rückgang bestätigte Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ). Bei den Buchungen aus China gebe es im Februar und März einen klaren Rückgang von bis zu 15 Prozent.



Dem könnten österreichische Soldaten im Auslandseinsatz Abhilfe schaffen: Sie sollen wegen des Coronavirus ihren Sonderurlaub nur mehr in Österreich verbringen dürfen. Das hat Streitkräftekommandant Franz Reißner in einem Befehl angeordnet. "Die Konsumation des Sonderurlaubes während des Auslandseinsatzes ist bis auf weiteres auf das österreichischer Staatsgebiet beschränkt", heißt es in der Befehl.

13 Todesopfer in Südkorea

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden meldeten am Donnerstag 334 neue Fälle. Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, kletterte damit auf 1.595. Die Zahl der Todesopfer in Südkorea durch das Coronavirus liegt nach jüngsten Angaben des Bürgermeisters von Daegu bei 13. Die Mehrzahl der neuen Fälle konzentriert sich weiter auf die südöstliche Millionen-Stadt und die umliegende Region. Allein 307 Neu-Infizierungen wurden in Daegu erfasst, wo es die größte Anhäufung von Fällen unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu gibt. Mehr als die Hälfte aller Fälle im Land entfällt auf Mitglieder der Organisation.

Die Zahl der Infektionen in China stieg erneut um 433. Weitere 29 Menschen starben an der Lungenkrankheit, wie die Gesundheitskommission am Donnerstag in Peking berichtete. Damit sind bereits 2.744 Tote in Festlandchina zu beklagen. Die Zahl der offiziell nachgewiesenen Ansteckungen kletterte weiter auf 78.497.

Heimische Spitäler bereiten sich vor

Die Krankenhäuser in Österreich arbeiten unterdessen mit laufenden internen Informationen, um gegebenenfalls gewappnet zu sein, sollte bei ihnen ein Corona-Verdachtsfall aufschlagen. Hauptintention ist es, dass die Auslösung einer Infektionskette verhindert wird, sagte ein KAV-Sprecher zu einem entsprechenden Papier, das der APA vorliegt. Einträge des Coronavirus in Krankenhäuser – wie dies in Italien der Fall gewesen sein dürfte – sollen verhindert werden.

Es geht darum, dass Mitarbeiter laufend über festgelegte Vorgehensweisen informiert werden. So wird die Rettung mit einem Coronavirus-Verdachtsfall in Wien zum KFJ-Spital geschickt, das für solche Fälle vorgesehen ist. Stellt sich jemand persönlich bei einem Krankenhaus vor, etwa mit den Worten "es könnte Corona sein", dann wird diese Person mit einer Maske versorgt, damit sie egal welche Virusinfektion nicht weiterverbreitet und in weiterer Folge nach Abfrage nach den Kriterien der Falldefinition an die Notfallambulanz gebracht, die wiederum ins KFJ-Spital liefert. Mitarbeiter führen ihren Dienst nach einem solchen Verdachtsfall weiter. Sie haben eine persönliche Schutzausrüstung und müssen eine zu führende Kontaktliste immer sofort ergänzen. Zusätzlich steht wie bei einer Grippewelle ein extra Reinigungsdienst rund um die Uhr zur Verfügung. (APA, 27.2.2020)