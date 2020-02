Kazuhisa Hashimoto entwickelte die Tastenkombination, die auch heute noch in Spielen zum Einsatz kommt

Die legendäre Tastenkombination. Foto: Konami

Kazuhisa Hashimoto ist Vater des wohl bekanntesten Cheatcodes aller Zeiten und nun im Alter von 61 Jahren verstorben. Konkret geht auf den Japaner der sogenannte Konami-Code zurück, der folgende Tastenkombination vorsieht: Rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A und Start. Der Code wurde erstmals bei Gradius für den NES im Jahr 1986 integriert. Etliche weitere Spiele griffen diese Tastenkombination über die darauffolgenden Jahrzehnte auf.

Hashimoto vergass Cheat-Code zu entfernen

Zu dem Konami-Code gibt es eine durchaus unterhaltsame Entstehungsgeschichte. Im Grunde landete dieser nur zufällig in Gradius, weil Hashimoto vergessen hatte, die einfache Tastenkombination zu entfernen. Der Code sorgte dafür, dass man sämtliche Powerups auf einmal erhält. Der Entwickler war zu oft an dem Sidecroller gescheitert und behalf sich auf diesem Wege. In weiteren Gradius-Spielen und auch der Contra-Serie fand der Code Einsatz.

Tastenkombination lebt im Netz weiter

Bekanntgegeben wurde der Tod des Japaners von seinem Freund Yuji Takenouchi, der ebenso bei Konami als Komponist tätig war. "Wir beten für deine Seele. Bitte mache im Himmel weiter Videospiele. Danke für alles", twitterte Takenouchi. Auch Konami veröffentlichte einen Tweet, in dem der Hersteller um den Entwickler mitsamt der legendären Tastenkombination trauert. Viele haben sich daraufhin der Trauer um Hashimoto angeschlossen. (dk, 27.2.2020)