Musik-Spiele wie Singstar oder Rockband erfreuten sich eine Zeit lang höchster Beliebtheit. Mittlerweile ist das Genre allerdings tot. Entwickler Harmonix will es nun aber wieder wissen. Die US-Spieleschmiede ist für die Rockband-Serie verantwortlich und bringt mit Fuser heuer ein Musikspiel für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Dabei schlüpft man – ganz zeitgemäß – in die Rolle eines DJs, der auf einem virtuellen Musikfestival die Massen in Ekstase versetzt.

Keine zusätzliche Peripherie nötig

Im Gegensatz zu Rockband oder Singstar wird keine zusätzliche Peripherie benötigt. Einzig ein Controller benötigt man, um das Game zu spielen. Mit dabei sind insgesamt 100 Songs – teils ältere und teils neuere Werke. Mit einzelnen Instrumenten kann ebenso experimentiert werden. Diese Melodien lassen sich dann mit den bereits bestehenden Songs kombinieren, sodass neue Werke entstehen.

Erste Tester sind positiv überrascht

Ausgewählte Medien konnten bereits einen ersten Blick auf das Spiel werfen, das mit einer Kampagne und einem Multiplayer-Modus ausgestattet ist. Bei Chip.de schreibt man davon, dass der "kurze Ausschnitt viel Spaß" gemacht hat und die "Steuerung nach kurzer Eingewöhnungsphase gut von der Hand" geht. Die Bedienung soll zudem "sehr intuitiv" ausfallen. Bei GamePro ist ferner die Rede davon, dass man "positiv überrascht" sei. "Das Konzept hinter dem Musikspiel habe ich so in spielerischer Form noch nicht erlebt und wirkte dementsprechend frisch", schreibt Autor Dennis Michel. (red, 27.2.2020)