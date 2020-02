Macaulay Culkin spielt in der zehnten Staffel der ""American Horror Story" mit. Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Berlin – Ex-Kinderstar Macaulay Culkin (39, "Kevin – Allein zu Haus") bekommt einen Job in der zehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story". Co-Schöpfer Ryan Murphy (54) postete am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram ein Video, in dem Strand und Meer zu sehen sind. Während der Song "Dead of Night" von Country-Sänger Orville Peck läuft, werden die Namen der Schauspieler eingeblendet.

Culkins Name fällt darin, ebenso die Namen von Stars wie Sarah Paulson (45), Evan Peters (33), Kathy Bates (71) und Billie Lourd (27). Die neunte Staffel der Erfolgsserie wurde in der deutschen Synchronfassung ab September 2019 vom Pay-TV-Sender Fox gezeigt. Die Fortsetzung mit Macaulay Culkin soll Ende dieses Jahres laufen.

Der US-Darsteller wurde 1992 mit seiner Rolle in "Kevin – Allein zu Haus" berühmt. Darin spielt er den Titelhelden, den seine Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen. Der Film, in dem Kevin zwei Einbrechern auf kreative Weise das Handwerk legt, war damals ein großer Erfolg und machte Culkin zum Kinderstar. An den Erfolg der "Kevin"-Filme konnte er aber nie anknüpfen. (APA, 27.2.2020)