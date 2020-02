Die ersten Reviews bemängelten den Autofokus des S20-Ultra – Samsung soll an einem Kamera-Update arbeiten

Bei den ersten Kurztests wurde der Auto-Fokus des S20-Ultra bemängelt. Foto: Proschofsky / STANDARD

Die ersten Reviews der Samsung Galaxy S20-Reihe sind online. "PC Mag" und "Input" hatten den Autofokus des Galaxy S20-Ultra bemängelt. In einem Gespräch mit "The Verge" versprach Samsung an einem Kamera-Update zu arbeiten. Auch DER STANDARD hat seinen Ersteindruck bereits veröffentlicht.

Pulsieren

Laut "PC Mag" und "Input" soll der Autofokus nicht schnell genug das gewünschte Objekt fixieren. Das sogenannten "Fokus-pulsieren", wie "PC Mag" es nannte, habe bei manchen Fotos ein bis zwei Sekunden gedauert. Das klingt jetzt auf den ersten Blick halb so wild, aber ein gewünschtes Motiv könnte in dieser Zeit verloren gehen.

Samsung äußerte sich gegenüber "The Verge" zu den Erstreviews und versprach an einem Update zu arbeiten: "Das Galaxy S20 hat ein bahnbrechendes Kamera-System. Wir arbeiten durchgehend daran, die Performance zu optimieren" … "wir arbeiten an einem Update, das die Kamera verbessern soll". (emko, 27.02.2020)