Die polnische Plattform setzt einen weiteren Schritt in Richtung Kundenfreundlichkeit

GOG Galaxy vereint Spiele verschiedener Plattformen. Foto: GOG

Bei GOG können ab sofort Spiele bis zu 30 Tage nach dem Kauf zurückgegeben werden. Dabei macht es laut den Nutzungsrichtlinien keinen Unterschied, wie lange das Game in dieser Zeitspanne verwendet wurde. Auch bei Vorbestellungen greift die neue Regelung der polnischen Vertriebsplattform.

GOG setzt keine Grenzen

Die Rückerstattung erfolgt entweder in Form von GOG-Guthaben oder über die verwendete Zahlungsmethode. Der Betreiber betont, dass man die Rückgabe so oft nutzen kann, wie man möchte. Nur in Einzelfällen soll es zu Nachfragen kommen. GOG hofft auch darauf, dass das Feature nicht ausgenutzt wird.

"Raubkopierer werden raubkopieren"

Gegenüber Gamestar.de sagt Christoph Pardey, Head of Partnerships der Plattform, dass man den ehrlichen Kunden keine Steine in den Weg legen wolle und Raubkopierer raubkopieren werden. Man werde beobachten, ob die Rückerstattungsanfragen unverhältnismäßig ansteigen werden. Generell ist man aber optimistisch, dass die Funktion nicht ausgenutzt wird.

Mit Kundenfreundlichkeit gegen Steam und Epic

GOG versucht gegenüber dem Riesen Steam und Herausforderer Epic Games mit Kundenfreundlichkeit zu punkten. Onlineabfragen oder Kopierschutz gibt es bei der Plattform nicht. Zudem gibt es keinen Zwang dazu, den Client zu verwenden. GOG Connect erlaubt zudem, dass bei Steam gekaufte Spiele bei GOG aktiviert werden. Mit GOG Galaxy will der Hersteller außerdem den Store-Wildwuchs bekämpfen. Es handelt sich um ein Service, das sämtliche Plattformen vereint. (dk, 27.2.2020)