Chinesischen Herstellern unterstellt man Kompetenz bei E-Autos. In Europa sind sie aber dünn gesät. Nun holt die Firma Frey mit MG eine neue Elektroautomarke nach Österreich

"Sakrileg!", werden eingefleischte Verehrer der alten Kultmarke MG rufen. Kein Coupé oder Roadster mehr wie der legendäre MGA, kein knackiger Benziner und auch nicht made in England. Sondern SUV, Elektroantrieb und made in China.

Andererseits, das ist der Lauf der Welt, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, heißt es im Faust, dies Vergängliche ist heute im Besitz des Autoriesen Saic aus dem Reich der Mitte und drängt nun eben mit MG nach Europa. Jahrelang hieß es bezüglich der Chinesen: Sie kommen. Jetzt sind sie also wirklich da.

Wer nicht genau hinsieht, könnte sich verschätzen: Nein, das ist kein Mazda, sondern der Elektro-SUV MG ZS EV. Mit 263 km Reichweite. Kostet knapp über 30.000 Euro. Foto: Stockinger

Zwei Länder hat Saic für MG bisher unter Vertrag: Norwegen, Niederlande. Mit Österreich sind es drei, Belgien folgt. Angelacht hat man sich die Frey Holding, der Familienbetrieb war bis vor kurzem und seit 1971 Toyota-Importeur, und Geschäftsführerin Anja Frey-Winkelbauer betont bei der Auftaktpressepräsentation im Wiener Arsenal die inhärente Logik: "Wir waren immer vorne dabei, wenn es um umweltfreundliche Technologie ging. Erst Hybrid mit Toyota, jetzt der logische nächste Schritt, die Elektromobilität."

Frey e-Motion

Um die vom Hause repräsentierte Markenwelt (Toyota, Lexus, Aston Martin) klar aufzustellen, wurde für MG eine Tochterfirma namens Frey e-Motion gegründet. Für den Vertrieb zuständig ist Frey-Urgestein Roman Sobotka, und zwar für gleich zwei neue Elektromarken: einmal Pkw (MG), einmal Nutzfahrzeuge (Maxus; ebenfalls von Saic) – da ist die Rede von einem elektrisch betriebenen Typ Kategorie VW Crafter und Mercedes Sprinter, mit 100-kWh-Batterie und 180 km Reichweite.

MG-Vertriebschef Roman Sobotka im China-MG. Foto: Stockinger

Zunächst und vor allem geht es aber um MG, um den MG ZS EV. Das steht nicht für Maschinengewehr Zeitsoldat eingetragener Verein, sondern einen kompakten SUV von 4,31 m Länge (also Größenordnung Hyundai Kona Elektro, Kia e-Niro, Peugeot e-2008), mit 448 l Kofferraum, um die 1500 kg Leergewicht, Frontantrieb, 105-kW-E-Motor (143 PS), 44,5-kWh-Batterie von CATL, WLTP-Reichweite 263 km, Schnelladen (80 %, max. 85 kW) in 40 min, vmax 140 km/h, null auf 100 km/h in 8,2 sec.

Übervolle Ausstattung

Zwei Ausstattungsversionen stehen zur Auswahl, der MG ZS EV Comfort kostet 31.790 €, der Luxury 33.790 €. "Damit", meint Sobotka, "haben wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis." Es gibt fünf Jahre Garantie auf das Fahrzeug, acht auf die Batterie (bzw. jeweils 150.000 km), und der Importeur übernimmt auch gleich die gesamte Förderabwicklung – das ist ja ein teilweise recht undurchsichtiger Dschungel übers Land verteilt.

Der Wagen ist übervoll ausgestattet, da fehlt fast nix, bei einer ersten Ausfahrt fiel uns als Manko lediglich auf, dass das Lenkrad nur in der Höhe, nicht auch in der Tiefe verstellbar ist und dass fahrdynamisch orientierte Menschen wohl dies und das am Fahrwerk aussetzen könnten.

Manko: Das Lenkrad ist nur in der Höhe, nicht auch in der Tiefe verstellbar. Foto: Stockinger

Der typischen Zielgruppe wird das herzlich egal sein, die besteht bei E-Fahrzeugen zu rund 80 Prozent aus Firmenkunden. Und wo Kunden bei manchen Konkurrenten längere Wartezeiten (und höhere Preise; allerdings auch bessere Reichweiten) in Kauf nehmen müssten, könne man liefern. Sofort? "Innerhalb von 24 Stunden."

Ambitioniertes Vorhaben

Das Vertriebsnetz ist noch überschaubar: die Niederlassungen Arsenal und Prager Straße (Inzersdorf folgt) und Salzburg. Die Lager sind mit 200 MG-SUVs aufgefüllt und warten auf Leerung, für 2020 hat Saic dem Importeur stramme Absatzziele gesetzt – 1000 MG ZS EV sollen über den Lade(n)tisch gehen. Auch bei einem prognostizierten Wachstum von zuletzt (2019) 9242 E-Autos (plus 36,8 Prozent gegenüber 2018) auf heuer bis zu 15.000 ein ambitioniertes Vorhaben. Aber man wächst ja bekanntlich mit den Aufgaben.

Die ersten Autos sind jedenfalls schon ausgeliefert. Wie es weitergeht? Nächstes Jahr kommt ein zweiter, größerer MG-SUV dazu. (Andreas Stockinger, 1.3.2020)