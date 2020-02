Ziel sei es, dass in der kommenden Saison "wieder zwölf Clubs" in der höchsten heimischen Klasse mitspielen.

Foto: Bratislava Capitals

Wien/Bratislava – Die Bratislava Capitals hoffen auf eine Aufnahme in die Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Entsprechende Medienberichte bestätigte die Liga am Donnerstag der APA. Der slowakische Club sei aber nur "einer von mehreren Aspiranten", wurde dabei betont. Ziel sei es, dass in der kommenden Saison "wieder zwölf Clubs" in der höchsten heimischen Klasse mitspielen.

"Laibach ist Thema, dazu zwei ungarische Klubs (MAC Budapest, DVTK Jegesmedvek), die heuer in der Slowakei spielten", sagte EBEL-Geschäftsführer Christian Feichtinger im Gespräch mit der "Kleine Zeitung" (Donnerstag) zu den weiteren Aspiranten neben Bratislava. (APA, 27.2.2020)