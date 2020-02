Manche Gäste kamen mit Atemschutzmasken, die Designer ließen sich vom Coronavirus allerdings nicht anstecken. Rückblick auf die ersten Tage in Paris

Kenneth Ize

Kenneth Izedonmwen, Absolvent der Wiener Modeklasse, war im vergangenen Jahr für den Nachwuchspreis des Luxuskonzerns LVMH nominiert, in Paris zeigte er nun seine erste Show – mit Unterstützung von Supermodel Naomi Campbell und der Britin Adwoa Aboah. Der gebürtige Nigerianer lebt und arbeitet in Lagos und interpretiert mit Handwerkern und Spezialisten vor Ort die traditionelle westafrikanische Webtechnik Aso Oke neu, in Paris präsentierte er eine 27 Looks umfassende Kollektion für Männer wie Frauen.