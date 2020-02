Vor der Enthüllung von "Baldur's Gate 3" schwirren im Netz etliche Screenshots umher. Foto: Larian

Vor der Vorstellung von Baldur's Gate 3 sind etliche Screenshots im Netz gelandet. Entwickler Larian hätte das Game im Rahmen der PAX East heute vorgestellt – offenbar wurden an die Presse vorab geschickte Bilder geleakt. Die zwölf Bilder zeigen das Kampf- und Dialogsystem vorab, was bereits zu Diskussionen sorgt. So sollen diese rundenbasiert ausfallen.

Erinnerungen an "Divinity: Original Sin 2"

Auch optisch werden Erinnerungen an Divinity: Original Sin 2 geweckt. Larian ist ja Entwickler des Fantasy-Hits, der 2017 veröffentlicht wurde. Die belgische Spieleschmiede wurde mit der Fortsetzung der Baldur's Gate-Reihe beauftragt. Für die ersten beiden Ableger war Bioware verantwortlich, die seit 2007 Teil von EA sind.

Game Clips And Tips

Von Medium offenbar vorab veröffentlicht

Wie Gamestar.de berichtet, wurden die Bilder von einem französischen Online-Medium wohl unabsichtlich vorab veröffentlicht. Die Screenshots wurden mittlerweile entfernt – im Netz schwirren die Aufnahmen aber weiter herum. Heute Abend wird Larian wohl auch erstes Gameplay zu Baldur's Gate 3 zeigen.

Heuer startet "Baldur's Gate 3" als EA-Titel

Wann das Spiel erscheint, ist bislang nicht bekannt. Es soll allerdings als Early-Access-Titel noch heuer an den Start gehen. Die Vorfreude vieler Spieler dürfte groß sein, erschien das letzte Baldur's Gate im Jahr 2001. Beamdog goss die beiden Ableger des Kultrollenspiels neu auf. Einen dritten Teil hat es aber bislang nicht gegeben. (red, 27.2.2020)