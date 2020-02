Fragt man ältere Generationen, vielleicht seine Großeltern oder Eltern, nach der Dauer ihrer Beziehung, fällt die Antwort oft ähnlich aus. In vielen Fällen sind diese seit Jahrzehnten zusammen. Quasi untrennbar miteinander verbunden. Langzeitbeziehungen sind hier eher die Norm als die Ausnahme. Anders sieht es bei den nachfolgenden Generationen aus. In Zeiten von Tinder und Co scheinen längere Beziehungen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, seltener zu werden. Und dennoch gibt es sie. Menschen, die seit mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten mit ein und demselben Partner oder derselben Partnerin zusammen sind. Vielleicht sogar mit der ersten großen Liebe.

Gemeinsam durchs Leben

Dabei klingt die Vorstellung von der langjährigen Liebe durchaus romantisch. Und diejenigen, die in keiner Beziehung sind oder bereits viele kürzere hinter sich haben, sehnen sich vielleicht sogar nach einem Partner oder einer Partnerin, mit dem oder der sie alt werden können. Doch so schön der Gedanke daran sein mag – in der Realität sind auch Paare, die lange zusammen sind, nicht vor dem Beziehungsalltag und den gemeinsamen Schwierigkeiten und Hürden gefeit, an denen viele Beziehungen scheitern. Viel eher gilt es, diese gemeinsam zu bewältigen. Sich immer wieder aufs Neue für den anderen oder die andere zu entscheiden, auch wenn es mit Sicherheit Zeiten gibt, in denen das schwerer fällt. "Langzeitbeziehung heißt vielleicht auch zu lernen, dass es manchmal nur um einen selbst und manchmal überhaupt nicht um einen selbst geht – und beides in Ordnung ist", schreibt Anna-Lena Niemann in ihrer Kolumne in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Wie ist das bei Ihnen?

Sind Sie noch mit Ihrer ersten großen Liebe zusammen?

Wann und wie haben Sie sich kennengelernt? Wie viele Jahre sind Sie bereits zusammen? Oder kennen Sie Paare in Ihrem Umfeld, die bereits seit vielen Jahren zusammen sind? Was braucht es, damit langjährige Beziehungen halten? (mawa, 28.2.2020)