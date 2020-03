Der chinesische Tech-Gigant Huawei präsentiert sein neues Faltsmartphone. Kosten soll das Modell Mate Xs etwa 2.500 Euro. Doch ob es je auf den europäischen Markt kommt, ist sehr fraglich. Foto: APA

Wie das Vorgängermodell Mate X wird nämlich auch das technisch nachgebesserte Xs Modell ohne die Apps von Google und Facebook auskommen müssen. Damit sind die Smartphones des chinesischen Herstellers Huawei für den US-amerikanischen und europäischen Markt so gut wie unverkäuflich. Grund dafür ist nach wie vor der Handelsstreit zwischen Donald Trumps Regierung und China. Die USA untersagen es Google momentan noch, die Dienste an Huawei zu verkaufen. Huawei hat daher einen eigenen App-Store an den Start gebracht.

Der US-Konzern müht sich zwar um einen Ausnahmegenehmigung, wie hoch die Erfolgschancen sind, diese auch zu bekommen, steht aber in den Sternen. Kosten soll das Modell Mate Xs etwa 2.500 Euro.

Mit 5G

Äußerlich hat sich das Xs kaum im Vergleich zu seinem Vorgängermodell verändert. Auseinandergeklappt wird aus dem 6,6-Zoll-Display ein 8-Zoll-Tablet. Der nach außen gefaltete Bildschirm ist noch einemal mit einer haltbareren Beschichtung verstärkt worden, auch beim neuen "Falcon-Wing" Scharnier hat Huawei nachgebessert, es soll nun robuster sein und auf Knopfdruck besser auf- und zuklappen. Im Innenleben ist ein bisschen mehr Veränderung zu sehen, denn das Mate Xs hat einen Kirin 990-5G-Prozessor.

Das Mate Xs. Foto: APA

Die 5G-Technik ist also schon eingebaut und muss nicht erst per Chip nachgerüstet werden. Zwar kommt das Smartphone mit Android 10, aber eben ohne die besagten Google-Dienste. Mit vier statt drei Kameras ausgestattet, die über einen 40-Megapixel Hauptsensor verfügen, ist das Smartphone gut gegen die Konkurrenz gerüstet.

Mate Xs ab März weltweit im Handel – außer in den USA

Im März soll das Mate Xs weltweit in den Verkauf gehen, unwahrscheinlich ist, dass es in den USA überhaupt angeboten wird, sollte der Handelsstreit bis dahin nicht beigelegt sein. Zusammen mit dem hohen Preis wird dem Gerät am Markt wenig Erfolg zugetraut. Zum Vergleich, das kürzlich von Samsung präsentierte neue Falthandy Galaxy Z Flip kostet nur etwa die Hälfte. (APA, 1.3. 2020)