2019 wurden weniger Ehen geschlossen als 2018. Foto: APA/zb/Andreas Lander

Wien – Im vergangenen Jahr wurden in Österreich laut vorläufigen Daten der Statistik Austria 44.997 Ehen geschlossen, um 1.471 oder 3,2 Prozent weniger als 2018. Im gleichen Zeitraum wurden 1.257 eingetragene Partnerschaften begründet, das sind 793 oder 170,9 Prozent mehr als im Jahr davor.

Diese Ergebnisse spiegeln vor allem die Erweiterung der gesetzlichen partnerschaftlichen Bindungen in Österreich seit 1. Jänner 2019 um gleichgeschlechtliche Ehen und verschiedengeschlechtliche eingetragene Partnerschaften wider, berichtete Statistik Austria am Donnerstag. 2019 wurden 990 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen und 1.124 verschiedengeschlechtliche eingetragene Partnerschaften begründet. Außerdem wurden 191 eingetragene Partnerschaften von gleichgeschlechtlichen Paaren in Ehen umgewandelt. Umgekehrt wurde 2019 keine einzige Ehe in eine eingetragene Partnerschaft umgewandelt.

Foto: APA

Auch weniger Scheidungen

In allen Bundesländern wurden 2019 weniger Ehen geschlossen als im Jahr davor. Die deutlichsten Rückgänge wurden dabei in Kärnten (-6,7 Prozent) verzeichnet, gefolgt von Oberösterreich (-5,5 Prozent), Salzburg und Tirol (je -4,7 Prozent), Burgenland (-4,4 Prozent), Niederösterreich (-4,3 Prozent), Steiermark (-0,5 Prozent), Vorarlberg (-0,4 Prozent) und Wien (-0,2 Prozent). Die Zahl der Begründungen eingetragener Partnerschaften stieg dagegen 2019 in allen Bundesländern deutlich an.

16.245 Ehen wurden den vorläufigen Daten zufolge 2019 rechtskräftig geschieden, um 0,4 Prozent weniger als im Jahr davor. Zugleich wurden 122 eingetragene Partnerschaften aufgelöst, um 24,5 Prozent mehr als 2018. (APA, 27.2.2020)