Es gibt Kochbücher, die stehen im Regal, man blättert ab und zu drinnen, holt sich vielleicht etwas Inspiration und stellt sie wieder zurück. Es gibt aber auch Kochbücher, die man regelmäßig in der Küche liegen hat, deren Seiten kleine Flecken aufweisen, weil sie zu den Fixgrößen gehören. Eines, das zu dieser Kategorie gehört, ist das im Jahr 2018 erschienene "Simple" von Yotam Ottolenghi.

Nicht dass die Rezepte in "Simple" immer super rasch und einfach zuzubereiten sind, aber es sind doch Gerichte, die prinzipiell alltagstauglich sind, erst recht, wenn man schon etwas vorbereitet hat. Auch das hier zubereitete ist kein schnelles Essen, weil das Garen der Kartoffeln doch eine gewisse Zeit benötigt. Es ist aber ein gerngesehenes vegetarisches Gericht, das allen in der Familie schmeckt. Im Original wird es mit Gorgonzola-Fülle zubereitet, wir haben uns an die Empfehlung gehalten, dass "auch jeder andere Käse" verwendet werden kann, in dem Fall wurde ein Bergkäse verwendet. Dazu servieren wir gerne ein Zitronenjoghurt, das für Frische sorgt, aber auch ein Blattsalat passt gut dazu.

Für zwei Personen benötigt man entweder zwei große Ofenerdäpfel oder – meine bevorzugte Variante – mehrere normal große, mehlige Erdäpfel.

Für die Füllung: 25 g Butter, 3 EL Schlagobers, 70 g (Berg-)Käse gerieben, 200 g Blattspinat, 20 geröstete Walnüsse oder auch andere Nüsse wie beispielsweise Pinienkerne. Salz und Pfeffer.

200 g griechisches Joghurt, Schale von einer halben Zitrone.

ofenkartoffeln.pdf Größe: 0,26 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.