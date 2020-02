Hubert Wallner verlässt See Restaurant Saag

Hubert Wallner, Gault-Millau-Koch-des Jahres 2020, verlässt das Restaurant Saag in Techelsberg am Wörthersee. Schon seit längerer Zeit war bekannt, dass es wegen des Pachtvertrages Unstimmigkeiten gibt. Auf Instagram schreibt Wallner, dass das Lokal bis 3. Jänner 2021 bestehen bleibt, danach wird er mit seiner Mannschaft an einer anderen Location am Wörthersee kochen. Gutscheine für das Restaurant Saag werden dann ab April 2021 im neuen "Gourmet Restaurant" einlösbar sein. Das Saag ist im Gault Millau mit vier Hauben und 18 Punkten gelistet.

Spitzenkoch Joachim Gradwohl wird ab Ostern Schramms Wirtshaus in der Südsteiermark übernehmen, berichtet Falstaff.at. Der Spitzenkoch, der bei Eckart Witzigmann gelernt hat und in Wien im Steirereck und im Meinl am Graben kochte, war in den vergangenen Jahren hauptsächlich als Berater und bei Pop Ups tätig.





Bernie Rieder wiederum wird an fünf Abenden vom 14. bis 28. März im Belvedere 21 aufkochen. "Bernie meets Lucy" nennt sich das kulinarische Pop Up in der neu eröffneten Lucy Bar. Das Dinner um 109 Euro enthält auch ein private Führung durch die aktuelle Ausstellung "Herbert Brandl. Exposed to Painting. Die letzten zwanzig Jahre".

(red, 27.2.2020)