Die Menschheit steht im Jahr 2027 vor dem Aussterben. Die Hoffnungen ruhen auf Theo (Clive Owen) – "Children of Men" um 22.25 Uhr auf 3sat. Foto: Universal Studios

20.15 KOMÖDIE

Der Sommer nach dem Abitur (D 2019, Eoin Moore) Alexander, Paul und Ole wollen nach dem Abitur auf ein Konzert ihrer Lieblingsband Madness. Weil das nicht klappt, unternehmen sie 25 Jahre später erneut einen Versuch. Komödie im Spannungsfeld von Freundschaft und Entfremdung. Bis 22.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Paradies oder Robokalypse? Die Dokumentation wirft Fragen nach Fluch und Segen künstlicher Intelligenz auf. Bis 21.00, 3sat

20.15 65. GEBURTSTAG

Rainhard Fendrich Anlässlich des gestrigen 65. Geburtstags flicht ORF 3 dem Sänger einen Geburtstagsstrauß: Auf Das ganze Interview mit Peter Fässlacher folgt um 21.05 Live in Concert, gefolgt um 23.35 von der musikalischen Fernsehgroteske I Am from Austria. Zum Finale gibt es um 0.35 mit A 3 – Aus Schönbrunn ein gemeinsames Konzert mit Georg Danzer und Wolfgang Ambros aus dem Jahr 2000.

Bis 1.35, ORF 3

22.20 TARANTINO-WESTERN

The Hateful Eight (USA 2015, Quentin Tarantino) Eine warme Stube inmitten eines Schneesturms als unwirtlicher Ort: Das Zusammentreffen übler Gesellen in einer Raststätte entwickelt sich in Quentin Tarantinos Schneewesternkammerspiel The Hateful Eight zu einem gewaltigen Blutbad. Bis 1.40, RTL 2

22.25 DYSTOPIE

Children of Men (USA 2006, Alfonso Cuarón) 2027 steht die Menschheit vor dem Aussterben, eine schwangere, illegale Einwanderin im abgeriegelten England wird zur Hoffnungsträgerin. Dystopie, vom Alfonso Cuarón beklemmend realistisch ausgemalt. Bis 0.00, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Bertha von Suttner Viele Jahre fand sich ihr Antlitz auf dem Tausend-Schilling-Schein, doch wenige wissen, wer die Frau war, die 1905 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Bis 23.20, ORF 2

0.05 KOMÖDIE

21 Jump Street (USA 2012, Phil Lord, Chris Miller) Temporeiche, freche Kinoadaption der gleichnamigen Kultserie der 1980er-Jahre, die Johnny Depp als Karrieresprungbrett diente. Die Undercover-Cops Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) erleben auf der Highschool eine Überraschung nach der anderen. An der "21 Jump Street"-Highschool treibt nämlich ein Drogenring sein Unwesen. Viele Witze unter der Gürtellinie. Bis 1.55, ORF 1

0.15 KRIMI

Columbo – Wenn der Schein trügt (Now You See Him, USA 1975, Harvey Hart) The Great Santini, ein Zauberer mit dunkler Nazi-Vergangenheit, entledigt sich eines lästigen Erpressers. Inspektor Columbo (Peter Falk) heftet sich an seine Spur. Bereits zum dritten Mal in der Krimiserie als Mörder in Erscheinung tritt Jack Cassidy. Bis 1.40, ORF 2