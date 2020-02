Cristoph Grissemann als Heinz Fischer mit Hannes Settele – heute im ORF. Foto: ORF

Die Mediennews vom Donnerstag:

ORF schickt Hanno Settele auf den Mars – In der fünfteiligen "Dok 1"-Reihe "Auf zum Mars!" soll Settele herausfinden, was Österreich ausmacht – ab Donnerstag, 20.15 Uhr, ORF 1

Strache und seine Analyse in der "ZiB 2": "Geschichte schreiben!" – Er erinnerte an einen Ex-Schlagerstar, der nicht mehr in der Stadthalle, vielmehr in einer Bierbude zu singen hatte

Coronavirus tauchte bereits 2017 bei Asterix und Obelix auf – Der Bösewicht hieß beim Band "Asterix in Italien" in englischer und französischer Fassung Coronavirus

Iris Berben erhält Goldene Kamera als beste Schauspielerin – "Sie zeigt sich in all ihren Charakterrollen extrem vielschichtig", lautet die Begründung der Jury

166.000 wollten die Staatskünstler auf Puls 4 sehen – Florian Scheuba, Robert Palfrader und Thomas Maurer zogen mit Michael Niavarani und Erwin Steinhauer Polit-Jahresbilanz

Blog: Die Macht der politischen Erzählung – Was kann der Journalismus angesichts der Unübersichtlichkeit auf dem Marktplatz der Erzählungen noch ausrichten?

Wiedersehen mit Hans und Benny Beimer in der "Lindenstraße" – Frühere "Lindenstraße"-Stars wie Joachim H. Luger, Christian Kahrmann und Bill Mockridge sind für Kurzauftritte zurückgekehrt. Die letzte Folge der ARD-Serie läuft am 29. März

Macaulay Culkin wird Teil der "American Horror Story" – Für Staffel 10 angekündigt – "Kevin – Allein zu Haus"-Star neben Sarah Paulson und Evan Peters vor der Kamera

Wir wünschen noch einen schönen Abend!