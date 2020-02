Foto: Reuters/Michaela Rehle

Düsseldorf – Der kriselnde Thyssenkrupp-Konzern verkauft sein Aufzugsgeschäft für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium aus Finanzinvestoren. Das Geschäft gehe an ein Bündnis um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung, teilte Thyssenkrupp am Donnerstag mit und bestätigte damit Informationen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet worden. Das Geschäft gehe vollständig an das Konsortium, Thyssenkrupp werde aber in einem weiteren Schritt einen Teil des Kaufpreises von rund 1,25 Milliarden Euro in eine Rückbeteiligung am verkauften Aufzugsgeschäft investieren.

"Die durch die Transaktion zufließenden Mittel werden im Unternehmen verbleiben", teilte der Essener Konzern weiter mit. Sie sollen zur Entschuldung und zur Senkung von Kosten eingesetzt werden. Ziel ist es, die jährlichen Mittelabflüsse für Zins- und Pensionszahlungen deutlich zu senken. Gelder sollen aber auch zur Weiterentwicklung der verbleibenden Geschäfte eingesetzt werden. Den Ruhrkonzern drücken Nettofinanzschulden von sieben Milliarden Euro und Pensionsverpflichtungen von neun Milliarden Euro. (Reuters, 27.2.2020)