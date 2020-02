Wegen der Sturmwarnungen wurde auch das Europa-League Spiel Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag abgesagt. Foto: APA

Mit kräftigen Böen ist am Donnerstagabend das Sturmtief "Bianca" über die Schweiz gefegt. Auf dem Chasseral, der höchsten Erhebung des Jura-Gebirges im Kanton Bern, wurden mit 172 Kilometern pro Stunde und auf dem Berg Säntis mit 168 Kilometer pro Stunde die höchsten Werte gemessen, wie der Rundfunk SRF am Freitag mitteilte.

Zahlreiche Berggipfel meldeten Orkanböen. Der Sturm tobte jedoch auch in den Voralpen. So wurde in Einsiedeln eine Windgeschwindigkeit von 131 Kilometern pro Stunde gemessen.

Das Randtief "Bianca" hatte sich in einer kräftigen Westströmung entwickelt. Es verlagerte sich innerhalb eines Tages von Cornwall im Südwesten Englands in die Tschechische Republik. Am Abend zog das Tief dann knapp nördlich an der Schweiz vorbei. Auch in Teilen Deutschlands sowie zunächst in der Westhälfte Österreichs stürmte es. Das ORF-Radio Ö3 meldete in der Nacht auf Freitag zahlreiche Feuerwehreinsätze in Tirol, Salzburg und Oberösterreich etwa wegen umgestürzter Bäume.

Bahnverkehr in Deutschland behindert

Sturm und Schnee haben am Donnerstagabend auch in mehreren Teilen Deutschlands den Bahn- und Autoverkehr behindert. Zwischen den Städten Nürnberg und Stuttgart musste kurz vor 20 Uhr ein IC-Zug im mittelfränkischen Leutershausen auf freier Strecke anhalten, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Grund war ein Baum, der aufs Gleis gekracht war.

Die Reisenden mussten rund eine Stunde an Ort und Stelle ausharren. Im Fernverkehr kam es am Abend zu mehreren Streckensperrungen, etwa zwischen Offenburg und Freiburg. "Kräftiger Schneefall verbunden mit starkem Wind gefährdet den Bahnverkehr", teilte die Deutsche Bahn mit Blick auf die Sperrung der Strecke zwischen Nürnberg und Würzburg mit. Die Strecke zwischen Salzburg und Rosenheim war am Abend stromlos. "Züge des Fernverkehrs warten am nächsten Bahnhof die Dauer der Störung ab. Dadurch kommt es zu Verzögerungen."

Okanböen und Schnee

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg vor schweren Sturm- und Orkanböen in der Nacht auf Freitag gewarnt.

Im Kreis Würzburg verursachten heftiger Schneefall und glatte Straßen zahlreiche Rettungsdiensteinsätze. Es sei zu Unfällen und sturmbedingten Verletzungen gekommen, teilte der Kreisverband Würzburg des Bayerischen Roten Kreuzes mit. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) teilte am Abend mit, dass der innerstädtische Busverkehr wegen des Wetters aus Sicherheitsgründen für die Nacht eingestellt werde.

Im Bundesland Rheinland-Pfalz kam es zu mehreren Unfällen. Eine junge Autofahrerin bei einem Unfall auf schneeglatter Straße. Auf der Autobahn 48 bei Ulmen in Rheinland-Pfalz gerieten mehrere Lastwagen ins Schleudern und stellten sich quer. In beiden Richtungen kam es am Donnerstag infolgedessen zu Staus, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Mendig sagte. (APA, 28.2.2020)