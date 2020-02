In dieser Galerie: 10 Bilder Larian Larian Larian Larian Larian Larian Larian Larian Larian Larian

Das Kultrollenspiel Baldur's Gate geht in die nächste Runde. Auf der Pax East wurde der dritte Ableger des Games präsentiert und zugleich auch ein Early-Access-Release bestimmt: So ist das Spiel bereits im ersten Halbjahr 2020 auf Steam und Google Stadia als Alpha-Version verfügbar. Auch eine GOG-Version soll es zum Release geben, wie Entwickler Larian festhielt. Bereits bei Divinity: Original Sin 2 hat sich dieses Konzept für die belgische Spieleschmiede bewährt.

Rundenbasiertes Kampfsystem

Generell dürfte Larian viele Elemente des Games übernommen haben. So ist etwa ein rundenbasiertes Kampfsystem dabei, das allerdings schneller ausfallen soll. Spielfiguren weisen Bewegungspunkte auf, die sie wiederum in ihren Laufweg und in die ausgeführten Aktionen investieren können. Abseits der Kämpfe kann man sich entweder in Echtzeit oder rundenbasiert bewegen – das kann der Spieler frei entscheiden.

Etliche Möglichkeiten bei Kämpfen

Beim Kampfsystem ist es ferner so, dass es Boni-Aktionen gibt. Gegner können je nach Positionierung etwa von einer Klippe gestoßen werden. Zudem ist es möglich, herumstehende Ressourcen zu nutzen. Als Beispiel nennt Jason Schreier von "Kotaku" die Verwendung von Kerzen, um Pfeile mit Feuer zu versehen. Gegenüber "Kotaku" erzählt ein zuständiger Designer, dass es "Millionen Möglichkeiten" gebe, aus einem Kampf letztlich doch siegreich hervorzugehen.

Keine Textwüsten und endlich Gesichter

20 Jahre sind seit dem letzten Baldur's Gate vergangen, seither hat sich natürlich bei der Grafik einiges getan. So sieht man bei Dialogen nun Gesichter, die animiert sind. Dank Motion-Capturing sollen die Spielfiguren authentische Emotionen darstellen können. Wer die ersten beiden Teile gespielt hat, kann sich noch gut an Textwüsten erinnern. Das ist beim dritten Teil nun anders gelöst: Bei Dialogen muss man sich nun nicht mehr durch ewig lange Texte wühlen.

Man muss kein Vorwissen aufweisen

Geschichtlich ist das Game übrigens 100 Jahre nach den ersten beiden Teilen angesiedelt. Generell wird kein Vorwissen über die bisherigen Ereignisse vorausgesetzt – allerdings soll es durchaus Referenzen zu den Vorgängern geben. Damit einher geht die Möglichkeit, etliche Geheimnisse im Spiel zu entdecken. Laut Larian-CEO Swen Vincke sollen neugierige Spieler belohnt werden. Geheime Türen, versteckte Charaktere und neue Erkenntnisse zu der Story sollen zahlreich zu finden sein.

Würfel und lustiges Versagen

RNG soll bei Baldur's Gate 3 nun ebenso eine große Rolle spielen. Würfel sind ein elementares Element und kommen vielerorts zum Einsatz – etwa wenn man einen Gegner unauffällig meucheln oder sich an diesem vorbeischleichen möchte. Sollte man das Glück nicht seiner Seite haben, kann eine Kette negativer Aktionen ausgelöst werden. "Versagen kann ziemlich lustig ausfallen", schreibt Jason Schreier in diesem Zusammenhang. Auch Larian-Autor Adam Smith betont, dass man "Misserfolg so interessant wie möglich" gestaltet habe.

Entscheidungen mit schweren Konsequenzen

Zudem soll das Rollenspiel endlich auch das bringen, was bisherige Genrevertreter allesamt versprochen hatten, nämlich langwierige Auswirkungen von Entscheidungen. Bereits bei Divinity: Original Sin 2 hat Larian vorgezeigt, dass ihnen dieses Feature durchaus wichtig ist. Bei Baldur's Gate 3 sollen Entscheidungen den weiteren Spielverlauf massiv beeinflussen. "Das Spiel erinnert sich genau daran, was du getan hast", sagt Smith. Tötet man etwa eine Figur, kann sich das im Spielverlauf als schlechte Entscheidung entpuppen. Der Fund eines Schatzes kann dazu führen, dass sich ganz neue Erzählstränge ergeben.

Kein geskriptetes Gameplay

Um die Wartezeit auf den Early-Access-Release zu überbrücken, hat Larian einen Cinematic-Trailer, Screenshots und ein erstes Gameplay veröffentlicht. Im Netz wurde das größtenteils gut aufgenommen. Lob gab es auch dafür, dass das gezeigte Gameplay im Gegensatz zum Branchenusus nicht wirklich geskriptet war und Larian transparent zeigte, was der derzeitige Stand des Spiels ist. Ein Jahr lang soll Baldur's Gate 3 in der Alpha-Phase bleiben. (dk, 28.2.2020)