Hanno Settele auf dem Weg zur fiktiven Österreich-Kolonie auf dem Mars. Die Premiere am Donnerstag sahen nur 145.000 Menschen. Foto: ORF/Neuland Film

Hanno Setteles nächstes Großprojekt auf ORF 1 will nicht so recht abheben. Settele startet in dem Fünfteiler auf dem Dok-1-Sendeplatz eine fiktive Österreich-Kolonie auf dem Mars. Die Premiere am Donnerstag wollten nur 4,7 Prozent des Fernsehpublikums sehen – ORF 1 blieb damit im Hauptabend beim Gesamtpublikum hinter ProSieben, Puls 4, ATV und der ARD. In der Kernzielgruppe unter 50 lag man noch deutlicher hinter den Privatsendern.

145.000 Menschen verfolgten im Schnitt die erste Folge von "Auf zum Mars! Settele übersiedelt Österreich". Der Dok-Sendeplatz am Donnerstag ist derzeit im ORF in Diskussion. Die Dokumentation muss gegen die quotenstarken "Rosenheim-Cops" antreten und vorerst noch gegen Fußball auf Puls 4. Dort machte dem ORF am Donnerstagabend die Uefa Europa League mit LASK gegen AZ Alkmaar ernste Konkurrenz.

355.000 Menschen verfolgten ab 19.55 die Europa-League-Begegnung auf Puls 4, 297.000 waren es im Schnitt der ersten Halbzeit ab 18.50 Uhr. Aber: Ab Herbst 2021 spielt die Europa League wieder donnerstags beim ORF (der Großteil der Rechte an Europa und Champions League ging an Dietrich Mateschitz' Red-Bull-Kanal Servus TV).

Europa League statt Doku

Fußball am Donnerstag ab etwa 18.30 oder 21 Uhr könnte auch einen Anlass bieten, das Programmschema von ORF 1 ein weiteres Mal umzubauen. Seit 2018 arbeitet Channelmanagerin Lisa Totzauer an der Verösterreicherung des jüngeren ORF-Kanals, erst mit mehr Info, nun seit Dezember mit dem Quizformat "Q1".

Sie soll etwa eine neue wöchentliche politische Magazinsendung entwickeln, möglicher Sendetermin Mittwoch, 21 Uhr. Nun könnte ORF 1 die Dokumentationen ebenfalls auf Mittwoch vorziehen und den schwierigen Donnerstaghauptabend der Kaufware überlassen.

Tag des Donners

Die Donnerstag-Marktanteile sprechen für eine weitere Reform der Reform: Im Gesamtpublikum ab zwölf Jahren hatte ORF 1 am Donnerstag im Hauptabend (20.15 bis 22 Uhr) 4,7 Prozent Marktanteil, die ARD 4,9 Prozent, ATV mit "Teenager werden Mütter" fünf Prozent bei 172.000 Zusehern, Puls 4 mit Europa League 6,5 Prozent und ProSieben mit "Germany's Next Top Model" 9,8 Prozent und 302.000 Zusehern.

Tagesmarktanteil: vier Prozent im Gesamtpublikum für ORF 1 am Donnerstag, nur knapp vor ATV (3,8), hinter Puls 4 (5,3) und ProSieben (5,3).

Weit hinter ATV bei jüngerem Publikum

Beim Publikum unter 50 Jahren, der deklarierten Zielgruppe von ORF 1, ist das Bild am Donnerstag noch deutlicher. ORF 1 kommt hier im Hauptabend (20.15 bis 22 Uhr) auf 5,8 Prozent Marktanteil. ATV schafft hier zehn Prozent, ProSieben bei 18,7 Prozent. Puls 4 liegt hier mit 5,7 Prozent gleichauf. (fid, 28.2.2020)