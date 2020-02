"Plague Inc." wurde in China verboten. Foto: Ndemic

Plague Inc. darf in China plötzlich nicht mehr verkauft werden. Das Spiel soll laut der Regierung "illegale Inhalte" beinhalten und wurde aus dem App Store entfernt. Wochenlang führte das Game die Charts an. Für die Popularität verantwortlich war der Ausbruch des Coronavirus in China. Auch in Österreich hat das Spiel für alle gängigen Plattformen auch wieder ordentlich an Popularität dazugewonnen.

fulltimespy

Entwickler warnt vor eigenem Spiel als Info-Quelle

Der massive Zulauf auf das Game hat Plague Inc.-Entwickler Ndemic dazu bewegt, ein Statement zu veröffentlichen, in dem gewarnt wurde, dass man seine Informationen zu dem Coronavirus nicht aus dem Spiel beziehen sollte. Konkret geht es bei dem Spiel nämlich darum, mit einem Virus die gesamte Menschheit auszurotten. Anfangs müssen alle Menschen angesteckt und dann sukzessive durch Mutationen getötet werden.

Spieleschmiede weiß nicht, wieso Game verboten wurde

Ndemic zeigte sich aufgrund der Entscheidung bestürzt und sagte, dass sie keinerlei Einfluss auf die Situation nehmen können. Die Spieleschmiede selbst beteuert auch, dass sie nicht wissen, wieso das Spiel nun verboten wurde. Das Unternehmen will aber hart daran arbeiten, eine Lösung herbeizuführen, um Plague Inc. wieder anbieten zu können. Alle anderen Länder sind von der Sperre nicht betroffen. (red, 28.2.2020)