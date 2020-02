V.l.n.r: Jürgen Columbini, Jörg Fessler und Robert Judtmann gründen die Agentur UniqueFessler. Foto: Unique/Fessler

Wien – Die Wiener Kreativagenturen Unique und Fessler Werbeagentur operieren in Zukunft unter einem gemeinsamen Dach: Sie gründen die UniqueFessler Werbeagentur. Die beiden eigentümergeführten Agenturen Unique und Fessler Werbeagentur bleiben jedoch weiter bestehen, heißt es in einer Aussendung. Der Zusammenschluss erfolgt, um gemeinsame Kunden besser betreuen zu können, heißt es.

Die neue gegründete Agentur gehört zu jeweils 50 Prozent Unique und der Fessler Werbeagentur um Eigentümer Jörg Fessler. Unique wiederum ist im Besitz der Gesellschafter Jürgen Colombini und Robert Judtmann.

Zunächst als Arbeitsgemeinschaft für einen Pitch gegründet, um den ersten Kunden – Beton – an Land zu ziehen, sind in den vergangenen Monaten vier weitere Etats wie jener von kika und Leiner dazugekommen, so die Agentur. (red, 28.2.2020)