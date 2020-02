Late-Night-Premiere mit Beate Meinl-Reisinger am Donnerstagabend mit 0,2 Prozent Marktanteil

Im Schnitt 5.000 Zuschauer auf Puls 24 zum Start: Rudi Fußis Satire-Talk "Bussi Fussi". Foto: Puls24/Fellner

Knapp mehr als 5.000 Menschen wollten nach ersten Daten aus dem Teletest im Schnitt am Donnerstag auf Puls 24 Politikberater Rudi Fußis erste Satire- und Talkshow "Bussi Fussi" ab 21.20 Uhr sehen. Marktanteil beim Gesamtpublikum ab zwölf Jahren: 0,2 Prozent im Schnitt von 21.20 bis 22.05 Uhr.

Update: Andere Quellen sprechen von "rund 10.000 Menschen" Durchschnittsreichweite für die erste Sendung. ProSiebenSatPuls4 gibt noch keine Daten dazu heraus. Auf STANDARD-Anfrage hieß es dazu: "Aufgrund der noch manuellen Verarbeitung der Sendeprotokolle (Programmablauf) werden diese verspätet im GfK-System eingelesen und sind somit für den Vortag nicht verfügbar. Daher können die genauen Sendungsquoten von Puls 24 immer erst mit einigen Tagen Verzögerung ausgewertet werden."

Insgesamt 16.400 Menschen schauten laut ersten abrufbaren und dem STANDARD vorliegenden Teletest-Daten zumindest eine Minute bei Fußis neuer Talkshow vorbei, in der zur Premiere Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sowie Christian Nusser ("Heute"), Karin Strobl (Heidi Glück Media + Consulting) und Michael Nikbakhsh ("Profil") plauderten.

Das im September 2019 gestartete Puls 24 meldete für Jänner erstmals einen Monatsmarktanteil von 0,5 Prozent in der Werbezielgruppe unter 50 und 0,3 im Gesamtpublikum. Das 2016 gestartete Oe24TV der Mediengruppe Österreich hatte im Jänner 0,4 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 0,4 beim Publikum unter 50.

Fellner mit Strache weit vorne

Am Donnerstag entschied Oe24-Boss Wolfgang Fellner das Quotenmatch gegen Puls 24 und Fußi (der früher schon bei Oe24 talkte) für sich – mit Heinz-Christian Strache in "Fellner Live". Die Ausgabe der Talksendung hatte – gemessen von 21 bis 23.30 Uhr – laut ersten Daten aus dem Teletest eine Durchschnittsreichweite von gut 35.000 Zuschauern und einen Marktanteil von 1,43 Prozent im Gesamtpublikum. In der Werbezielgruppe unter 50 hatten Fellner/Strache mit gut 1,1 Prozent etwa den zehnfachen Marktanteil von Fußis Premiere. (fid, 28.2.2020)