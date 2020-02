Philadelphia, das heimstärkste Team der Liga, gewann das 14. Match in der eigenen Halle in Serie

Action unter dem Korb: Alec Burks von den Philadelphia 76ers (rechts) und Elfrid Payton von den New York Knicks. Foto: APA/AP/Slocum

Philadelphia – Die Philadelphia 76ers haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA am Donnerstag auch ohne ihre beiden verletzten All-Stars Ben Simmons (Rücken) und Joel Embiid (Schulter) die New York Knicks mit 115:106 besiegt. Das heimstärkste Team der Liga – nur zwei Niederlagen in 30 Spielen – gewann das 14. Match in der eigenen Halle in Serie.

Die Los Angeles Lakers fertigten die Golden State Warriors auswärts klar mit 116:86 ab. Superstar LeBron James kam wegen Leistenproblemen nicht zum Einsatz, trotzdem feierten die Lakers den siebenten Sieg in Folge. Golden State bezog hingegen die achte Niederlage en suite.

Oklahoma City Thunder gewann indes zum fünften Mal in Serie. Die Thunder lagen gegen die Sacramento Kings lange Zeit im Rückstand und setzten sich trotzdem noch mit 112:108 durch. Mit dem knappen Sieg blieben die Thunder Fünfter im engen Play-off-Rennen der Western Conference. Hinter Tabellenführer Los Angeles Lakers sind sechs Teams nur durch vier Siege getrennt. (APA, 28.2.2020)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag:

Philadelphia 76ers – New York Knicks 115:106

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers 106:100

Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 112:108

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 86:116