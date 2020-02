400 Fans machten Stimmung für Klagenfurt bei Zweitliga-Spiel – Salzburger Fan in Altstadt durch Faustschlag verletzt

400 Frankfurt-Fans stürmten die Eishalle in Salzburg. Foto: imago images/HMB-Media

Salzburg – Rund 400 Fans von Eintracht Frankfurt haben nach der Absage des Europa-League-Spiels am Donnerstag bei Red Bull Salzburg doch noch Sport zu sehen bekommen.

Statt Fußball schauten sie sich das Zweitliga-Eishockeyspiel (Alps Hockey League) zwischen Red Bull Salzburg Juniors und KAC II an und sahen eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen der Gastgeber.

Die Frankfurter unterstützten die Gäste aus Klagenfurt lautstark. "Danke, Frankfurt-Fans", postete der EC KAC auf Twitter.

Nach der Absage des Spiels hat es abseits des Rasens eine Auseinandersetzung gegeben. Bei einem Würstelstand in der Rechten Altstadt gerieten sich Fangruppen der beiden Mannschaft in die Haare. Dabei wurde ein Salzburger durch einen Faustschlag verletzt. Der Täter konnte unerkannt entkommen, so die Polizei. (APA, red, 28.2.2020)