"Crusader Kings 3" erscheint 2020. Foto: Paradox

Was manche Politiker tun, um an der Macht zu bleiben, kann man täglich in der österreichischen Innenpolitik beobachten. Beim anstehenden Grand-Strategy-Game Crusader Kings 3 kann noch ein Schritt weitergegangen werden. So ist es bei dem Spiel möglich, den Papst zu verführen. Dies wurde von den Entwicklern im Rahmen eines Stelldicheins auf Discord beantwortet. Crusader Kings 3 deckt übrigens die Zeitspanne vor und nach der Einführung des Zölibates im Katholismus ab.

Paradox Interactive

Es ist kompliziert

Bereits bei CK2 waren allerlei Liebschaften zum Machterhalt möglich – bei der neuen Version sollen diese nun nicht mehr so repetitiv ausfallen. "Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, bei wem man anbandelt oder verführt", ließen die Entwickler wissen. So ist es als noch recht unbekannter Machthaber deutlich schwieriger, den Papst mit Liebe zu beeindrucken. Ist man ein anerkannter Herrscher soll dies dann schon etwas einfacher ausfallen.

Paradox Interactive

"CK3" kommt noch heuer

Crusader Kings 2 gilt auch heute noch als eines der besten Strategiespiele. 2012 veröffentlicht, hat Paradox mittlerweile zahlreiche Erweiterungen und DLCs für das Game herausgebracht. Das Spielprinzip sieht vor, dass man im Mittelalter eine Herrschaftsdynastie übernimmt und diese mit allerlei Taktiken voranbringt. Dies reicht von militärischen Konflikten bis hin zu Liebschaften oder auch Verschwörungen. Crusader Kings 3 erscheint noch heuer und soll einen Fokus auf Charakterentwicklung mit sich bringen. (dk, 28.2.2020)