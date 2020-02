Kurz stellt man sich die Story mit anderen, weniger angenehmen Ermittlern (ja, die gibt es auch!) vor. Man würde vermutlich abschalten, so bleibt man aber wegen Ringelhahn und Voss dran

Kommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, rechts) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) und ihre Kollegin Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) staunen über eine Entdeckung. Foto: ORF, BR

Es ist gut, wenn man sich in so unruhigen Zeiten auf ein paar immerwährende Gewissheiten verlassen kann. Eine davon lautet: Gesteht der Mörder (in dem Fall die Mörderin) im "Tatort" schon zur Halbzeit, dann war er/sie es natürlich nicht.

Also müssen Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) im Franken-Tatort am Sonntag noch weitersuchen, auch als jene Geschäftsfrau, die ihre schöne, beliebte, begabte und überhaupt sehr tolle Kollegin erstochen haben soll, schon einsitzt.

Das Mordopfer, so ist vorab zu lesen und auch bald zu erfahren, war beruflich äußerst solide, trieb sich aber privat auf jeder Menge Datingportalen her um. Die Nacht gehört Dir lautet der Filmtitel, und diese Verheißung ist die Mogelpackung der Saison. Einmal kommen ein Halbnacktfilmchen und ein verschmähter Lover vor, ansonsten erfährt man aus der Szene rein gar nix.

Kurz stellt man sich die Story mit anderen, weniger angenehmen Ermittlern (ja, die gibt es auch!) vor. Man würde vermutlich abschalten, so bleibt man aber wegen Ringelhahn und Voss dran.

Doch vielleicht ist das ja der Fastenzeit-Tatort nach der sexuell ausschweifenden Episode in der Schwarzwald-Fastnacht der Vorwoche. Denn man kann schon eine Botschaft herauslesen: Wer unfähig zu lieben ist, ist recht arm dran.

Aber es gibt Hoffnung! Kommissar Voss nämlich verliebt sich ganz altmodisch in eine reale Marktfrau mit Honigstand. Allerliebst ist diese süße Annäherung und hoffentlich von längerer Dauer als die Internetsuche. (Birgit Baumann, 29.2.2020)