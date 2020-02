18.10 MAGAZIN

Mit offenen Karten: Taiwan im Visier der Regierung in Peking Alles, was man über den Konflikt zwischen Taiwan und China wissen muss, wird in diesen 15 Minuten anschaulich dargestellt. Bildung für Eilige. Bis 18.25, Arte

19.00 GALA

Berlinale 2020: Die Bärenverleihung Der Höhepunkt der Berlinale: Wer hat das Rennen um die Goldenen und Silbernen Bären gemacht? Eine Gala der Überraschungen und großer Emotionen. Es moderiert Samuel Finzi. Bis 20.30, 3sat

20.15 B’SOFFENE GSCHICIHT

Wenn Liebe so einfach wäre (It’s Complicated, USA 2009, Nancy Meyers) Nach der College-Abschluss-Feier des gemeinsamen Sohnes landet Jane (Meryl Streep) mit ihrem Ex-Mann Jake (Alec Baldwin), der inzwischen wieder verheiratet ist, beschwipst im Bett. Ein Ausrutscher oder der Neustart ihrer Liebe? Zwei Hollywood-Routiniers in ihrem Element. Bis 22.05, ZDF neo

20.15 THEMENSCHWERPUNKT

Ein-Schalttag. Sie machen das Programm Arte macht den Schalttag zum Feiertag: Zuschauerinnen und Zuschauer können das Programm selbst mitgestalten. Bis einschließlich 28. Februar 2020 konnte auf arte.tv für 15 Sendungen abgestimmt werden. Bis 0.15, Arte

20.15 KABARETT

Monika Gruber – Wahnsinn! "Tante Moni" muss sich wieder über alles und jeden aufregen. Knapp zwei Stunden lässt die Kabarettkönigin Grant und Scherben hageln, um am Ende zu einer echt bayerischen Einsicht zu kommen: Jo mei. Bis 22.15, Servus TV

21.45 KRIMI

Der Kriminalist Der Mord an dem Leiter einer Flüchtlingsunterkunft wirft Fragen auf: Warum hat er sich so vehement dafür eingesetzt, dass die Beziehung des Flüchtlings Rashid zu Leila beendet wird? Oder hat der Mord etwas mit der Kunststudentin Lisa zu tun? Bruno Schumann stochert in Vergangenheiten und findet garantiert den Schuldigen. Wenn Fernschauen am Samstagabend, dann Christian Berkel.

Bis 22.45, ZDF

21.45 DOKUMENTATION

Deutsche Reporter an der Front Durchschnittlich alle fünf Tage stirbt ein Journalist in Krisengebieten. Kugelhagel und Raketenbeschuss sind nicht mehr die größten Gefahren in diesem häufig nicht einmal gut bezahlten Job. Das zeigen auch die Morde an Journalisten durch die IS-Terrormiliz. Die legendäre Zeit, die in Krisengebiete lockte, ist vorbei. Immer mehr steigen aus. Viele verfolgen die traumatischen Erlebnisse ein Leben lang. Bis 22.30, ZDF History

22.15 ÜBERFALL

Tödliche Entscheidung (Before the Devil Knows You’re Dead, USA 2007, Sidney Lumet) Geschäftsmann Andy (Philip Seymour Hoffman) stiftet seinen notorisch abgebrannten Loser-Bruder Hank (Ethan Hawke) zu einem scheinbar perfekten Verbrechen an. Statt voller Kassen springt aber nur Ärger dabei heraus. Meisterhaft führt die greise Regielegende Lumet in menschliche Abgründe. Bis 0.10, Servus TV

23.05 PAARE

Iconic Couples: Katharine Hepburn und Spencer Tracy Die Liebe zwischen Katharine Hepburn, bekannt für ihre Exzentrizität, und Spencer Tracy, dem ewig depressiven Nebenstar, zeigt, dass Realität oft über Fiktion geht. Bis 0.00, 3sat

2.40 SCHWARZES SCHAF

Helden der Nacht – We Own the Night (USA 2007, James Gray) Brooklyn im Jahr 1988: Während Papa Albert (Robert Duvall) und Bruder Joseph (Mark Wahlberg) brav bei der Polizei Karriere machen, schmeißt Bobby (Joaquin Phoenix) einen Nachtklub, in dem auch die Russenmafia einkehrt. Ist Blut dicker als Wasser? Bis 4.25, ZDF

Bobby Green (Joaquin Phoenix) und Amada (Eva Mendes) halten zusammen. Als Nachtklub-Manager gerät er zwischen die Fronten, weil sein Bruder, Polizist beim NYPD, eine Drogenrazzia durchführt: "Helden der Nacht", 2.40, ZDF Foto: ZDF