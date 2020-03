11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Die Fragen stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Barbara Battisti (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen des Kulturmagazins: Metropole Heidelberg – Hochkultur und Subkultur. / Die oscarnominierte Doku Für Sama. / Fantastische Frauen in Frankfurt. / Gefühle und die Wahrnehmung von Kunst. / Der alte Mann und die jungen Frauen. / Daniel Hopes neues Album Belle Époque.Bis 17.30, Arte

18.55 MAGAZIN

Karambolage Claire Doutriaux lässt die deutsch-französische Freundschaft hochleben, die Zuschauer applaudieren für so viel Cleverness in der Gestaltung.

Bis 19.10, Arte

20.15 OPERNABEND

Erlebnis Bühne:Mirella Freni in "La Bohème"

Am 27. Februar hätte die kürzlich verstorbene Mirella Freni ihren 85. Geburtstag gefeiert. Barbara Rett erinnert an sie in Franco Zeffirellis erstem Opern-Kinofilm, in dem Mirella Freni und Gianni Raimondi mit Stimmgewalt und überzeugender Spielkraft als leidenschaftliche Liebende überzeugten. Bis 22.05, ORF 3

Die fetten Jahre sind vorbei, jetzt wird Jagd auf ihn gemacht. The Sundance Kid (Robert Redford) macht das etwas stutzig. "Zwei Banditen", 20.15 Uhr, Arte. Foto: 1969 Twentieth Century Fox Films

20.15 GANOVEN

Zwei Banditen(USA 1969, George Roy Hill) Butch Cassidy (Paul Newman) und Sundance Kid (Robert Redford) werden nach einem Eisenbahnüberfall von unbekannten Verfolgern fast zu Tode gejagt, setzen sich nach Bolivien ab, überfallen erneut Banken und werden schließlich gestellt. Ein "Humorwestern" wie dieser war die logische Antwort auf die radikal pessimistischen Western Sam Peckinpahs und den Zynismus der Italowestern. Zu Melodien von Burt Bacharach (Raindrops Keep Fallin’ on My Head) tänzeln die beiden Superstars durch ein aus Zitaten und Mythen zusammengestoppeltes Szenario. Um 22 Uhr folgt ein Porträt Robert Redfords. Schauen Sie beides an. Bis 22.55, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Infiziert mit Angst – Wie verändert das Coronavirus unsere Gesellschaft? Bei Claudia Reiterer diskutieren Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer, Risikoforscher und Psychologe Gerd Gigerenzer und Gabriel Felbermayr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Die Bären sind los – Preisverleihung und Höhepunkte der 70. Berlinale Eine Zusammenfassung vom Berliner Filmfest mit Filmen, Interviews und besonderen Momenten. Bis 0.30, ORF 2

23.20 RESTITUTION

Die Frau in Gold(Woman in Gold, GB 2015, Simon Curtis) Helen Mirren kommt als Erbin Maria Altmann mit ihrem Anwalt nach Wien, um Österreich auf Herausgabe des millionenschweren Porträts ihrer Tante, Adele Bloch-Bauer, in Gold von Gustav Klimt zu verklagen. Bis 1.00, ORF 2

(Doris Priesching, 1.3.2020)