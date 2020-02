Die Etat-Mediennews vor dem Wochenende

Youtube-Designer für ORF-Player Die Agentur Saffron gestaltet die Optik der ORF-Streamingplattform – zuletzt designte sie den neuen Markenauftritt der Stadt Wien

Thiem pusht Servus TV Im Februar hatte Servus TV im Gesamtpublikum höhere Marktanteile als ATV und Puls 4

ORF 1 hinter ATV und Puls 4 Am Donnerstag wollte Hanno Setteles Mars-Mission nicht abheben gegen Europa League, Top Model und Teenager werden Mütter – die nächste Programmreform kommt

Bussi Fussi Die erste Ausgabe der Satire- und Talkshow von Politikberater Rudi Fußi bei Puls 24 sahen nach ersten Teletest-Daten rund 5000 Menschen – hier die Quoten und hier das TV-Tagebuch von Irene Brickner

Star Trek Picard In Folge 6 kommt Bewegung in die Sache – mehr darüber steht hier, jedenfalls für alle, die kein Problem mit Spoilern haben

Star Trek Picard, Folge 6: Elnor bleibt zurück, um Picard zu schützen. Foto: Amazon Prime / Screenshot

I Am Not Okay With This Teenager mit Wut, Angst und Superkräften neu bei Netflix

Heidi Klum Das deutsche Model kehrt zurück die Jury von "America's Got Talent"

Radiohund Rudi Der fiktive Vierbeiner befragt in einem neuen wöchentlichen Kinderjournal auf Ö1 News-Journalisten des Senders zur Nachrichtenlage

Koglers Mäc Der Presserat findet die Veröffentlichung des Burger-Fotos von Vizekanzler Werner Kogler okay

GIS-Kampagne Die FPÖ sammelt bisher 20.000 Unterschriften gegen die Rundfunkgebühren, die Salzburger Parteichefin findet auch die Landesabgabe darauf unfair

Ermittlung Die Staatsanwaltschaft Gratz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen "Aula"-Chefredakteur wegen Verdachts auf Wiederbetätigung eingeleitet

Gemeinsam Die Agenturen Unique und Fessler tun sich zusammen

Switchlist TV-Tipps für Freitag: Rainhard Fendrich, The Hateful Eight und Children of Men

Wir sehen uns am Sonntag!