Der amerikanische Präsident Donald Trump gibt der demokratischen Partei die Schuld am am Coronavirus

Für den Fall, dass Sie sich fragen, woher das Coronavirus kommt, müssen Sie sich nur an einen wirklichen Experten wenden: Donald Trump.

Der amerikanische Präsident, von dem man nicht ganz sicher ist, ob ihn nicht die Aliens als klinische Studie ins Amt gesetzt haben, um zu testen, was sich die Erdenbewohner und speziell die Amerikaner alles gefallen lassen ... Wo waren wir? Ja, also Donald Trump weiß, dass die demokratische Partei am Coronavirus schuld ist. Also, genauer, die Demokraten haben die Gefahr des Coronavirus so gehypt, um damit dem Präsidenten politisch zu schaden. Sehr wichtig für Trumps Wiederwahl, um die Aktienmärkte in Panikabstürze zu treiben.

US-Präsident Donald Trump Foto: EPA/SHAWN THEW

Trump verkündete diese Verschwörungstheorie allerdings bei einer offiziellen Pressekonferenz, auf der die Maßnahmen der US-Regierung gegen die Ausbreitung des Virus erklärt werden sollten. Trump setzt zum Beispiel seinen Vize Mike Pence als Generalbeauftragten für Corona ein. Das ist der weißhaarige Herr, der immer so wirkt, als wäre er eine Figur aus dem Wachsfigurenmuseum – ja, und als Gouverneur von Indiana hat Pence bei einem größeren HIV-Ausbruch auf die Kraft des Gebets verwiesen.

Weltuntergangsängste erzeugen ja seit Jahrhunderten Weltuntergangsscharlatane. Dass einmal der nominell mächtigste Mann der Welt sich wie ein solcher benimmt, hätte man auch nicht gedacht. (Hans Rauscher, 28.2.2020)