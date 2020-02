Hinterstoder – Die Menge tobte schon vor seinem Start, erst recht während seiner Fahrt und als Vincent Kriechmayr mit Startnummer eins im Ziel vor Heimpublikum abschwang noch viel mehr. Dass es bei strahlendem Sonnenschein im Stodertal zunächst für die Bestzeit reichte, kam natürlich nicht überraschend, dass sie auch nach den Fahrten sämtlicher Favoriten halten sollte, kristallisierte sich aber erst allmählich heraus. Der 28-jährige Oberösterreicher hielt den Schweizer Mauro Caviezel um nur fünf Hundertstelsekunden und Streif-Sieger Matthias Mayer um deren acht auf Distanz und holte sich nach dem Super-G in Gröden im Dezember seinen zweiten Saisonerfolg.

Zum sechsten Mal landete Kriechmayr nach einem Weltcuprennen ganz oben am Podest. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Rückschlag für Kilde nach Sturz

Während mit dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde der Führende im Gesamtweltcup nach bester Zwischenzeit stürzte und damit die Führung im Super-G-Weltcup einbüßte, sorgte der Franzose Alexis Pinturault mit Platz vier für Punktezuwachs im Kampf um Großes Kristall. Henrik Kristoffersen, aktuell Zweiter vor dem Franzosen im Gesamtweltcup, kam mit 3,48 Sekunden Verspätung an, konnte aber als 22. ein paar Punkte mitnehmen.

Kilde vergab eine gute Gelegenheit, seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auszubauen. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Kriechmayr erzielte seinen sechsten Erfolg im Weltcup, den vierten in einem Super-G und schob sich in der Disziplinenwertung mit nur drei Punkten Rückstand auf den neuen Führenden Caviezel auf Platz zwei.

"Die Nummer 1 war für mich die richtige Entscheidung. Ich habe sie genommen, weil ich genug Selbstvertrauen hatte", sagte Kriechmayr im ORF-Interview. Er sei selten so nervös gewesen wie vergangene Nacht, weil er sich großen Druck gemacht habe. Normalerweise schlafe er wie ein Baby, berichtete der Oberösterreicher nach seinem fehlerfreien Lauf auf der selektiven Hannes-Trinkl-Rennstrecke.

Gelungenes Debüt von Raphael Haaser

Max Franz (+1,97) verpasste die besten zehn als Elfter knapp, Daniel Danklmaier (2,44) belegte Rang 17. Raphael Haaser lag bei seinem Debüt im Weltcup nur um fünf Hundertstel hinter Kristoffersen und holte als 23. auf Anhieb Punkte. Neben Kilde schieden unter anderen auch Christian Walder, Otmar Striedinger und der dreifache deutsche Abfahrtssaisonsieger Thomas Dreßen aus.

Der Weltcup wird am Sonntag in Hinterstoder mit einer Kombination (Super-G ab 9.45/ Slalom ab 12.45 Uhr) fortgesetzt, am Montag ist noch der Ersatzriesentorlauf für Val d'Isère bei freiem Eintritt geplant. (Thomas Hirner, 29.2.2020)