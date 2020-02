Das Podest kam in Lahti ohne Österreicher aus. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva via AP

Die österreichischen Kombinierer haben beim Weltcup-Teamsprint in Lahti die Podestplätze verpasst. Die Steirer Lukas Klapfer/Martin Fritz klassierten sich am Samstag an der fünften Stelle, das Kärntner Duo Philipp Orter/Thomas Jöbstl kam auf Rang sechs. ÖSV-Topmann Franz-Josef Rehrl fehlt in Finnland wegen eine Rippenverletzung.

Den Sieg sicherten sich die norwegischen Favoriten Jörgen Graabak/Jarl Magnus Riiber überlegen vor den Deutschen Terence Weber/Manuel Faißt und Johannes Rydzek/Vinzenz Geiger. Am Sonntag folgt am WM-Schauplatz von 2017 ein Einzelbewerb. (APA, 29.2.2020)