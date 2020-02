Im Einzel am Freitag gewann Stefan Kraft, auch im Teambewerb ist ein Podestplatz drin. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva via AP

Lahti – Österreich liegt beim Skisprung-Weltcup in Lahti im Teambewerb nach dem ersten Durchgang an der dritten Stelle. Philipp Aschenwald, Stefan Huber, Michael Hayböck und Stefan Kraft haben 30,9 Punkte Rückstand auf die führenden Deutschen. An zweiter Stelle liegt 22,9 Zähler vor Österreich Slowenien. Nur zwei Punkte hinter Kraft und Co. lauerte auf Rang vier Norwegen. (APA, 29.2.20209