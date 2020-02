Mindestens 100.000 Teilnehmer bei Auftritt in Perpignan

Carles Puigdemont bei seiner Rede vor Zehntausenden Anhängernin Perpignan. Foto: AP

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat am Samstag Zehntausende Anhänger in Südfrankreich um sich geschart. In der Stadt Perpignan nahe der spanischen Grenze kamen mindestens 100.000 Menschen zu seinem Auftritt, wie die Präfektur mitteilte.

Die Organisatoren sprachen sogar von 150.000 Anhängern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Die meisten Teilnehmer waren per Bus, Bahn oder Auto aus dem spanischen Katalonien gekommen. Sie schwenkten Fahnen der Unabhängigkeitsbewegung und hielten Porträts von Puigdemont hoch. "Wir müssen uns für den abschließenden Kampf vorbereiten und die Fehler, Zweifel und Schwächen hinter uns lassen", rief Puigdemont seinen Anhängern zu.

Auslieferungsgesuche scheiterten

Puigdemont hatte 2017 gegen den Willen der spanischen Zentralregierung die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen. Nach seiner Absetzung durch Madrid ging er nach Belgien ins Exil, um der spanischen Strafverfolgung zu entgehen. Heute sitzt er im Europaparlament. Als Abgeordneter genießt Puigdemont Immunität.

Wiederholte Auslieferungsgesuche Spaniens liefen ins Leere. Die Region um Perpignan ist ebenfalls katalanisch, liegt aber im französischen Teil Kataloniens. Von radikalen Unabhängigkeitsbefürwortern wird die Region deshalb als "Nordkatalonien" bezeichnet. Dort gibt es aber nur sehr vereinzelt Bestrebungen nach einer Unabhängigkeit von Frankreich. (APA, AFP, 29.2.2020)