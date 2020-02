Neuer Termin der internationalen Immobilienmesse in Cannes ist 2. bis 5. Juni 2020

Aussteller und Besucher der heurigen Mipim in Cannes müssen umplanen. Foto: Reed Midem/Desjardins

Die Immobilienmesse Mipim, die seit drei Jahrzehnten alljährlich im März im südfranzösischen Cannes steigt, wird heuer erst Anfang Juni stattfinden. Grund ist die weltweite Ausbreitung des Coronavirus. Neuer Termin ist nun 2. bis 5. Juni.

In den letzten Tagen hatten sich schon die Hinweise verdichtet, dass neben vielen anderen bereits abgesagten oder verschobenen Messen auch die Mipim heuer nicht wie geplant durchgeführt werden kann. Vor zwei Tagen gab Veranstalter Reed Midem auf seiner Website und auf diversen Nachrichtenkanälen zwar noch Durchhalteparolen aus: Die Mipim werde wie geplant stattfinden, hieß es, man werde aber die Zusammenarbeit mit den Behörden intensivieren und das medizinische Personal auf der Messe verstärken.

Zahlreiche Absagen

Zahlreiche Absagen größerer Delegationen bzw. Aussteller – Maklerhäuser wie Savills, CBRE, Cushman & Wakefield, aber auch deutsche Investmentriesen wie Commerz Real hatten ihre Teilnahmen bereits abgesagt – ließen die Veranstalter nun aber offenbar umdenken. "Das Wohlergehen unserer Kunden und Mitarbeiter hat höchste Priorität", heißt es in einer Mitteilung vom Samstag. Angesichts der jüngsten Entwicklungen halte man es aber für das Beste, die Mipim auf Juni zu verschieben.

Wegen des Coronavirus wurden weltweit bereits zahlreiche Messen abgesagt oder verschoben. Erst am Freitag wurden die Absagen der Reisemesse ITB in Berlin und des Autosalons Genf bekannt. Im Wohn- und Immobiliensegment wurden kürzlich beispielsweise die Fachmesse Light & Building in Frankfurt (von März auf (September/Oktober) und die Mailänder Möbelmesse (von April auf Juni) verschoben. (red, 29.2.2020)