Die Parlamentswahl in der Slowakei hat ersten Prognosen zufolge starke Verluste für die linkspopulistische Regierungspartei Smer gebracht. Die von Expremier Robert Fico angeführte und lange Jahre tonangebende Kraft stürzte laut Exit Polls der Agentur Focus für TV Markíza auf etwa 15 Prozent ab. Im Vergleich zur letzten Wahl vor vier Jahren ist das ein Minus von 13 Prozentpunkten. Hauptgewinner des Wahlsamstags ist demnach die Bewegung Ol'ano. Sie dürfte auf knapp 26 Prozent (plus 15) kommen und die Smer damit von Platz eins verdrängen.

Ol'ano ist die Abkürzung für Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten. Die vom ehemaligen Unternehmer Igor Matovič angeführte Gruppierung ist bereits seit zwei Legislaturperioden im Parlament vertreten, war bisher aber stets in Opposition. Häufig wird ihr vorgeworfen, keine klare ideologische Ausrichtung zu haben und damit ein unberechenbarer Faktor in der slowakischen Politik zu sein.

Wechselstimmung genutzt

Offenbar jedoch ist es Matovič mit seiner scharfen Antikorruptionsrhetorik am besten gelungen, die Wechselstimmung im Land für sich zu nutzen. Zwei Jahre nach dem Mord am Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová war der Wahlkampf stark von den bisherigen Ermittlungen geprägt. Auch der derzeit laufende Prozess gegen den Hauptverdächtigen, den umstrittenen Geschäftsmann Marian Kočner, und mehrere Mitangeklagte brachte Details über ein Korruptionsnetzwerk ans Tageslicht, das bis in höchste Regierungskreise reichte und die Smer für viele unwählbar gemacht hat.

Der Ruf nach Veränderung war bereits unmittelbar nach dem Mord im Februar 2018 laut geworden. Die spontan entstandene Bürgerbewegung Für eine anständige Slowakei hatte damals die größten Kundgebungen seit der Wende des Jahres 1989 organisiert. Robert Fico trat binnen weniger Wochen als Premierminister zurück, ebenso sein Innenminister Robert Kaliňák. Regierungschef wurde der Smer-Politiker Peter Pellegrini. Kritiker sahen diesen aber stets als Marionette von Fico, der weiterhin Parteichef blieb.

Den Absturz der Smer jedenfalls konnte dieser Schachzug nicht stoppen, bis zuletzt fand die Partei kein probates Mittel zur Verhinderung des sich abzeichnenden Wahldebakels. Wenig erfreulich sind die ersten Prognosen auch für ihre bisherigen Koalitionspartner, die Slowakische Nationalpartei (SNS) und die liberale Most-Híd, die auch um Stimmen der ungarischen Minderheit gebuhlt hatte. Die Wählerinnen und Wähler dürften auch sie abgestraft haben, beide Parteien haben den Wiedereinzug ins Parlament offenbar klar verfehlt.

Liberales Lager geteilt

Von der Wechselstimmung im Land konnten auch junge, liberale Gruppierungen profitieren, die die Stimmen des ihnen zugeneigten Wählersegments letztlich aber unter sich aufteilen mussten. Zum einen ist da die sozialliberale Partei Progressive Slowakei (PS) und ihr etwas konservativerer Bündnispartner Spolu, zu Deutsch Gemeinsam. Als Wahlkoalition erreichen sie zusammen voraussichtlich 9,5 Prozent. Ähnlich positionierte sich der liberale Expräsident Andrej Kiska mit seiner Partei Za ľudí (Für die Menschen). Er erzielte laut den Nachwahlbefragungen etwa acht Prozent.

Viele Beobachter waren vor der Wahl der Ansicht, dass beide Gruppierungen gemeinsam im Rennen um Platz eins hätten mitmischen können. Immerhin war die PS im Vorjahr stärkste Partei bei der EU-Wahl geworden, die von ihr unterstützte Kandidatin Zuzana Čaputová hatte kurz zuvor die Präsidentschaftswahl für sich entschieden. Andrej Kiska konnte mit seiner neu gegründeten Partei der PS nun offensichtlich Stimmen wegnehmen. Allgemein geht man aber davon aus, dass einer Zusammenarbeit im Rahmen einer möglichen Koalition zumindest inhaltlich nichts im Wege steht.

Zwischen den beiden kam laut Exit Polls die wirtschaftsliberale Partei Freiheit und Solidarität (SaS) mit knapp über acht Prozent zu liegen. Ebenfalls in Parlament einziehen dürfte die populistische Formation Sme rodina (Wir sind Familie). Sie gilt als sozialkonservativ, migrationsfeindlich und EU-skeptisch und kommt der Nachwahlbefragung zufolge auf 7,5 Prozent.

Präsidentin Čaputová am Zug

Nach der Veröffentlichung des Wahlergebnisses wird der Ball bei Präsidentin Čaputová liegen. Zur Frage, ob sie den Chef der stimmenstärksten Partei automatisch mit der Regierungsbildung beauftragen werde, hatte sie sich zuletzt bedeckt gehalten. Welche möglichen Koalitionen sich nach der Wahl abzeichnen, war zunächst ebenfalls noch unklar. Die Christdemokraten (KDH) schwankten in den Prognosen zunächst um die Fünf-Prozent-Hürde, was verlässliche Vorhersagen über die künftigen Kräfteverhältnisse im Parlament schwierig machte.

Hinter den eigenen Erwartungen zurück blieb die rechtsradikale Volkspartei Unsere Slowakei (ĽSNS). Sie kommt voraussichtlich auf 6,5 Prozent und damit auf Platz sieben. Eine Koalition mit ihr haben die anderen Parteien aber ohnehin ausgeschlossen. Wahlsieger Igor Matovič sagte in einer ersten Reaktion auf die Exit Polls, es deute sich die Bildung einer "starken, demokratischen Regierung" an. Die meisten Beobachter rechnen mit einer Koalition seiner Partei Ol'ano mit mehreren liberalen bis konservativen Gruppierungen. (Gerald Schubert, 29.2.2020)