Die Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 ähneln denen einer normalen Grippe mit Fieber, Husten und Atembeschwerden. Foto: AFP

Das Wichtigste in Kürze

In Wien wurden vier weitere Infektionsfälle bestätigt. Somit gibt es in Österreich aktuell 14 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind.

Bei den vier neuen Infektionen handelt es sich um ein deutsches Touristenpaar, eine Wienerin, die vor kurzem von einer Reise nach Mailand zurückgekehrt ist, und einen Wiener.



Am Samstag wurde der erste Fall in Salzburg bestätigt: Eine Wienerin, die sich vergangene Woche in Turin aufhielt, befindet sich in häuslicher Quarantäne

Die Kärntner Nachbarregion Friaul in Italien meldete erstmals Infektionsfälle. Fünf Personen wurden positiv getestet.



In Südkorea wurden am Sonntag 376 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Laut offiziellen Angaben sind die Hälfte der 80.000 Infektionen in China schon wieder geheilt.



***

In Wien sind vier weitere Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das hat der Einsatzstab des Innenministeriums am Sonntag bei der täglichen Pressekonferenz bekannt gegeben. Somit erhöht sich die Zahl der Covid-19-Erkrankten in Österreich auf 14.

Bei den vier neuen Infektionen in der Bundeshauptstadt handelt es sich um ein deutsches Touristenpaar, eine Wienerin, die vor kurzem von einer Reise nach Mailand zurückgekehrt ist, und einen Wiener. Das teilte der Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ), Norbert Schnurrer, mit. Die Betroffenen würden allesamt eine "leichte Symptomatik" zeigen, sagte Schnurrer.

Bei Karneval infiziert

Die Touristen hatten vor ihrer Reise nach Wien an einer Karnevalsveranstaltung in ihrer Heimat teilgenommen und dürften sich dort infiziert haben. Laut Schnurrer hatten die Deutschen dort Kontakt zu einer Person, bei der eine Infektion bereits seit längerem feststeht. Als sich bei ihnen erste Krankheitssymptome zeigten, ließen sie sich in der Bundeshauptstadt testen. Den Betroffenen gehe es gut: "Das Ganze wird sicher keinen schweren Verlauf nehmen." Die beiden Deutschen wurden zunächst im Kaiser-Fanz-Josef-Spital behandelt und befinden sich inzwischen wieder in einem Hotel – abgeschottet, um andere Gäste bzw. Angestellte nicht zu gefährden.

Auch den zwei infizierten Einheimischen gehe es gut, versicherte Schnurrer. Der Mann und die Frau – die Betroffenen kennen sich nicht, sie hatten sich unabhängig voneinander an den Ärztefunkdienst gewandt – halten sich aktuell an ihren Adressen auf. Sie wurden vom Ärztefunkdienst betreut, eine Verlegung in ein Spital sei bisher nicht nötig gewesen, berichtete Schnurrer.

Somit hält man aktuell bei acht Covid-19-Erkrankten in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und je einem in Salzburg und in der Steiermark. Österreichweit wurden bis Sonntagvormittag laut Gesundheitsministerium bereits 1.826 Tests durchgeführt.

Südkorea ruft höchste Alarmstufe aus

Südkorea rief im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie die höchste Krisenalarm-Stufe aus. Dies teilte Präsident Moon Jae-in am Sonntag mit. Die Regierung werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Epidemie einzudämmen. In Australien ist unterdessen der erste Todesfall durch das Virus zu beklagen: Ein 78-Jähriger starb, nachdem er zuvor mit seiner Frau auf dem vor der Küste Japans unter Quarantäne stehendem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" gewesen war.

Auch die USA meldeten den ersten Todesfall im Land und verschoben den für Dienstag geplanten Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei US-Präsident Donald Trump in Washington auf unbestimmte Zeit.

Erste Infektionsfälle in Friaul

Die USA verschärften am Samstag (Ortszeit) die Reisehinweise für Italien und Südkorea auf die höchste Stufe vier. Am Samstag stieg die Zahl der Todesopfer in Italien auf 29. Am Sonntag wurden erste Infektionsfälle aus der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gemeldet. Fünf Personen wurden nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörden positiv getestet. Drei Fälle gab es in Udine, einen in Triest und einen in Görz.

Am Freitag verabschiedete Italien ein Maßnahmenpaket für die zwölf von der Epidemie direkt betroffenen Kommunen. Zudem arbeite die Regierung in Rom an wirtschaftsfördernden Maßnahmen. Dafür strebt sie ein höheres Haushaltsdefizit für 2020 an. Dazu brauche die Regierung den Segen des italienischen Parlaments und der EU-Kommission, sagte Premier Giuseppe Conte.

Am Sonntag vermeldeten die südkoreanischen Behörden wieder Hunderte neue Infektionen. Es seien 376 Neuinfektionen registriert worden, teilte die staatliche Gesundheitsbehörde mit. Damit haben sich insgesamt schon mehr als 3.500 Menschen mit dem neuartigen Virus in Südkorea angesteckt.

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) spricht über den ersten Coronavirus-Fall in Salzburg. ORF

Das sind weltweit mit Abstand die meisten Fälle außerhalb des Ursprungslandes China. Die Zahl der Infektionen dürfte sich noch weiter erhöhen, da die Behörden mehr als 260.000 Mitglieder einer christlichen Sekte untersuchen wollen, bei der die ersten Fälle in Südkorea aufgetreten waren.

Hälfte der Patienten in China angeblich wieder geheilt

Die chinesische Regierung vermeldete am Sonntag 573 neue Infektionsfälle, damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf fast 80.000. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen relativ gering, sie liegt deutlich unter den Zahlen von Jänner bis Mitte Februar. Die Zahl der Todesopfer sei um 35 auf 2.870 gestiegen, teilte die nationale Gesundheitskommission weiter mit. Auch das sind weniger neue Todesfälle als noch am Samstag.

Laut der Kommission wurden fast sämtliche Todesfälle und neue Erkrankungen in der besonders schwer betroffenen und weitgehend abgeriegelten Provinz Hubei registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen auf dem chinesischen Festland lag bei fast 80.000, von denen jedoch laut offizieller Angaben etwa die Hälfte bereits geheilt wurde. (APA, red, 1.3.2020)