Auch am Sonntag vermeldeten die südkoreanischen Behörden wieder Hunderte neue Infektionen. Erste Todesfälle in Australien und USA

Rettungswagen für Corona-Patienten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Foto: REUTERS / YONHAP

Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie hat Südkorea die höchste Krisenalarm-Stufe ausgerufen. Dies teilte Präsident Moon Jae-in am Sonntag mit. Die Regierung werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Epidemie einzudämmen. In Australien ist unterdessen der erste Todesfall durch das Virus zu beklagen: Ein 78-Jähriger starb, nachdem er zuvor mit seiner Frau auf dem vor der Küste Japans unter Quarantäne stehendem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" gewesen war.

Auch die USA meldeten den ersten Todesfall im Land und verschoben den für Dienstag geplanten Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei US-Präsident Donald Trump in Washington auf unbestimmte Zeit. Derzeit gibt es zehn bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich – neben Wien und Tirol sind seit Freitagabend und Samstagvormittag ein Fall in der Steiermark, zwei in Niederösterreich und der erste bestätigte Fall in Salzburg bekannt.

376 neue Infektionen in Südkorea

Die USA verschärften am Samstag (Ortszeit) die Reisehinweise für Italien und Südkorea auf die höchste Stufe vier. Am Samstag stieg die Zahl der Todesopfer in Italien auf 29. Am Sonntag vermeldeten die südkoreanischen Behörden wieder Hunderte neue Infektionen. Es seien 376 Neuinfektionen registriert worden, teilte die staatliche Gesundheitsbehörde mit. Damit haben sich insgesamt schon mehr als 3.500 Menschen mit dem neuartigen Virus in Südkorea angesteckt.

Das sind weltweit mit Abstand die meisten Fälle außerhalb des Ursprungslandes China. Die Zahl der Infektionen dürfte sich noch weiter erhöhen, da die Behörden mehr als 260.000 Mitglieder einer christlichen Sekte untersuchen wollen, bei der die ersten Fälle in Südkorea aufgetreten waren.

Hälfte der Patienten in China angeblich wieder geheilt

Die chinesische Regierung vermeldete am Sonntag 573 neue Infektionsfälle, damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf fast 80.000. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen seit einigen Tagen relativ gering, sie liegt deutlich unter den Zahlen von Jänner bis Mitte Februar. Die Zahl der Todesopfer sei um 35 auf 2.870 gestiegen, teilte die nationale Gesundheitskommission weiter mit. Auch das sind weniger neue Todesfälle als noch am Samstag.

Laut der Kommission wurden fast sämtliche Todesfälle und neue Erkrankungen in der besonders schwer betroffenen und weitgehend abgeriegelten Provinz Hubei registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen auf dem chinesischen Festland lag bei fast 80.000, von denen jedoch laut offizieller Angaben etwa die Hälfte bereits geheilt wurde. (APA, red, 1.3.2020)