Der Franzose sichert sich in Oberösterreich den Sieg vor Caviezel (SUI) und Kilde (NOR). Mayer als bester Österreicher Sechster

Abgeholt. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Hinterstoder – Alexis Pinturault ist zum sechsten Mal der beste alpine Kombinierer in einem Ski-Winter geworden. Der Franzose gewann am Sonntag die Weltcup-Kombi in Hinterstoder vor dem Schweizer Mauro Caviezel (+0,99 Sek.) und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (1,25) und holte sich die Wertung vor Kilde und Matthias Mayer, der Tagessechster wurde. Platz acht gab es für Marco Schwarz.

Im Gesamtweltcup hat Kilde nun 34 Zähler Vorsprung auf Pinturault. Für Pinturault war es der sechste Gewinn einer Kombi-Wertung, er überflügelte damit Kjetil Andre Aamodt (5). Es ist aber erst die vierte Kombi-Kristallkugel für Pinturault, denn nicht immer zählte das derzeit gültige Reglement, dass bei zumindest zwei ausgetragene Bewerben eine Kugel vergeben wird.

Am Montag steht in Hinterstoder noch ein Riesentorlauf auf dem Programm. (APA, 1.3.2020)