Nach den Luftangriffen auf türkische Soldaten in der nordwesttürkischen Provinz Idlib am Donnerstag sei die Operation "Frühlingsschild" im Gange

Idlib/Ankara – Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Militäroffensive gegen die syrische Armee gestartet. Nach den Luftangriffen auf türkische Soldaten in der nordwesttürkischen Provinz Idlib am Donnerstag sei die Operation "Frühlingsschild" erfolgreich im Gange, teilte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Sonntag in Ankara mit.

Sein Land wolle aber keine Konfrontation mit Russland, das Syriens Machthaber Bashar al-Assad militärisch unterstützt. (APA, 1.3.2020)