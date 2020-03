Es rennt bei Wacker aktuell. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Dornbirn – Zum Abschluss der 18. Runde der 2. Fußball-Liga hat Wacker Innsbruck am Sonntag einen 4:0-(2:0)-Sieg in Dornbirn gefeiert. Stefan Meusburger (10.) und Sunday Faleye (17.) führten mit Toren aus Standardsituationen schon früh eine 2:0-Führung herbei, Meusburger gelang nach knapp einer Stunde (58.) wieder nach ruhendem Ball die Vorentscheidung. Kurz vor dem Ende traf noch Alexander Gründler (88.).

Wacker, das nun vier Spiele in Folge ungeschlagen ist, verbesserte sich in der Tabelle mit 27 Punkten auf Platz fünf, gleichauf mit Vorwärts Steyr (3.) und Lafnitz (4.). Für die Elf von Trainer Thomas Grumser war es zudem eine ideale Generalprobe für das Cup-Halbfinalduell bei Austria Lustenau am Mittwoch (18.00 Uhr). Dornbirn kassierte hingegen bereits die vierte Niederlage en suite (Torverhältnis 1:17) und ist mit 21 Zählern nur noch zwei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. (APA, 1.3.2020)